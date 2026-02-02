Χαμός στον Παναθηναϊκό: Η κίνηση του Αταμάν που «πρόδωσε» την κρίση – Τι θέλει να αποφύγει ο Τούρκος πριν τη Ρεάλ

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι σχέσεις του Εργκίν Αταμάν με το περιβάλλον του Παναθηναϊκού, με τις τελευταίες εξελίξεις να δείχνουν ότι ο Τούρκος τεχνικός βρίσκεται σε πρωτοφανή αμηχανία. Μετά την οδυνηρή ήττα από τον Άρη και το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media, ο Αταμάν προχώρησε σε μια κίνηση που συζητήθηκε έντονα.

Το «μπλόκο» στους δημοσιογράφους Ο έμπειρος προπονητής αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη Media Day ενόψει του αυριανού (3/2) κρίσιμου αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως προσπάθεια «φυγής» από τις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ο Αταμάν, που δεν μίλησε ούτε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον Άρη λόγω της αποβολής του, επέλεξε τη σιωπή, δείχνοντας πως η πίεση στο «πράσινο» στρατόπεδο έχει χτυπήσει κόκκινο.

Διεθνή πυρά: «Ο Αταμάν είναι ο υπεύθυνος» Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ από το εξωτερικό, και κυρίως από το Ισραήλ, ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Η ιστοσελίδα «walla» κάνει λόγο για έναν προπονητή που βρίσκεται σε σύγκρουση με όλους, υπογραμμίζοντας ότι παρά το μπάτζετ-μαμούθ των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός παραμένει ντεφορμέ και χωρίς πλάνο ανάκαμψης.

** Crash-test με τη «Βασίλισσα»** Πλέον, το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ παίρνει χαρακτήρα «τελικού» για τον Τούρκο προπονητή. Η εικόνα του Τριφυλλιού στο παρκέ θα δείξει αν η σιωπή του Αταμάν ήταν μια κίνηση τακτικής για να προστατεύσει την ομάδα ή αν το χάσμα με τη διοίκηση και τους παίκτες είναι πλέον αγεφύρωτο.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ΟΑΚΑ, σε μια βραδιά που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της σεζόν.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Ο Ταμπόρδα του έδωσε ελπίδα, το λάθος του τη στέρησε