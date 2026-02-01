ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το πανό που συγκλόνισε το ντέρμπι – «Για τους γονείς που πεθαίνουν με τα ρούχα της δουλειάς»

Η αναμέτρηση κορυφής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό ξεκίνησε με μια κίνηση που ξεπέρασε την αγωνιστική ένταση. Οι φίλαθλοι της Ένωσης, μαζί με οργανωμένους οπαδούς από τα Τρίκαλα, ύψωσαν ένα συγκινητικό πανό στη μνήμη των εργατριών που βρήκαν τραγικό θάνατο στην έκρηξη της βιομηχανίας «Βιολάντα».

Μήνυμα οργής και πόνου στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σε μια κατάμεστη Allwyn Arena, οι οπαδοί επέλεξαν να μην μείνουν μόνο στα συνθήματα για την ομάδα τους. Το πανό που αναρτήθηκε στις κερκίδες είχε αποδέκτες όλους τους εργαζόμενους που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση κάτω από επικίνδυνες συνθήκες.

Το μήνυμα έγραφε:

«Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα “μαγικά” τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο».

Η σύνδεση με την επικαιρότητα

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις ελλείψεις στην πυρασφάλεια του εργοστασίου και το «κρυφό» υπόγειο που οδήγησε στην τραγωδία. Οι φίλαθλοι, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, απαίτησαν δικαιοσύνη για τις πέντε γυναίκες, θυμίζοντας ότι πίσω από κάθε «εργατικό ατύχημα» κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες και οικογένειες που ξεκληρίζονται.

Παρά την κρισιμότητα του ματς για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η στιγμή που το πανό υψώθηκε στο πέταλο κέρδισε το χειροκρότημα ολόκληρου του γηπέδου, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη δεν έχει χρώματα.

