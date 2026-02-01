Τούμπα: Ρίγη συγκίνησης στο «αντίο» των 7 οπαδών – Η στιγμή που το γήπεδο «φλέγεται» και το ματς σταματά στο 27’

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης διεξήχθη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Οι οπαδοί του «Δικεφάλου» τίμησαν τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων της ομάδας με έναν τρόπο που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Μεσίστιες σημαίες και «Αδέρφια Ζείτε»

Από νωρίς το απόγευμα, οι σημαίες στο γήπεδο κυμάτιζαν μεσίστιες, ενώ στις γιγαντοοθόνες και τις πινακίδες δέσποζε το μήνυμα «Αδέρφια Ζείτε». Το κενό στις κερκίδες ήταν αισθητό, όχι από απουσία κόσμου, αλλά από το βάρος της απώλειας εκείνων που ταξίδευαν για τη Λιόν και δεν έφτασαν ποτέ.

Η συμβολική διακοπή στο 27ο λεπτό

Η πιο καθηλωτική στιγμή σημειώθηκε όταν το ρολόι έδειξε το 27ο λεπτό και 1 δευτερόλεπτο (συμβολίζοντας την ημερομηνία της τραγωδίας, 27/1).

Πύρινη Θύρα 4: Εκατοντάδες πυρσοί και καπνογόνα άναψαν ταυτόχρονα, δημιουργώντας μια απόκοσμη και συγκινητική ατμόσφαιρα.

Διακοπή αγώνα: Ο διαιτητής σταμάτησε το ματς, ενώ ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι χειροκροτώντας ρυθμικά στη μνήμη των 7 οπαδών.

Οι εικόνες αυτές, συνέθεσαν ένα σκηνικό που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη κάθε φιλάθλου, υπενθυμίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλα μια οικογένεια.

