«Σεισμός» στον Παναθηναϊκό: Οργισμένο ξέσπασμα Γιαννακόπουλου – «Είστε ξεφτιλισμένοι, παραιτηθείτε όλοι!»

Σε κατάσταση διάλυσης φαίνεται πως βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Άρη με 102-95. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με μια πρωτοφανή σε ένταση παρέμβαση, ζήτησε τις παραιτήσεις παικτών και τεχνικού επιτελείου, κάνοντας λόγο για «ντροπή» και «έλλειψη αξιοπρέπειας».

Το story που «άναψε φωτιές»
Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε το Instagram για να εξαπολύσει μια επίθεση «εφ’ όλης της ύλης». Παρά τη στήριξη που παρείχε το προηγούμενο διάστημα, η νέα κακή εμφάνιση και η απώλεια της 1ης θέσης στην κανονική περίοδο ξεχείλισαν το ποτήρι.

«Με μπάτζετ 40 εκατομμυρίων δεν χάνετε από τον Άρη»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν ισοπεδωτικός στα λεγόμενά του:

Για την αξιοπρέπεια: «Ελπίζω, όταν έρθετε στην Αθήνα, αν έχετε στοιχειώδη αξιοπρέπεια, να παραιτηθείτε όλοι. Είστε πλήρως ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας».
Για το μπάτζετ: «Δεν γίνεται, με μπάτζετ 40 εκατομμυρίων, να χάνετε από τον Άρη. Λίγη σοβαρότητα, λίγη αυτογνωσία».
Το μήνυμα προς Αταμάν: Η οργή δεν άφησε στο απυρόβλητο ούτε τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αποβληθεί από το παιχνίδι, επιβαρύνοντας το ήδη αρνητικό κλίμα.

Τέλος εποχής ή ηλεκτροσόκ;
Η επόμενη μέρα βρίσκει τον Παναθηναϊκό σε απόλυτη εσωστρέφεια. Η απαίτηση του ιδιοκτήτη για καθολικές παραιτήσεις δημιουργεί ένα τεράστιο ερωτηματικό για το αν ο Αταμάν θα καθίσει στον πάγκο στο επόμενο παιχνίδι ή αν θα δούμε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ και το τεχνικό τιμ μέσα στις επόμενες ώρες.

