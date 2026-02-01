Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό για την Basket League. Ο Εργκίν Αταμάν και ο Ρισόν Χολμς είδαν την άγουσα για τα αποδυτήρια, αφήνοντας το «τριφύλλι» χωρίς προπονητή και βασικό σέντερ στην πιο κρίσιμη καμπή του αγώνα.

Το χρονικό της έντασης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα για ένα φάουλ του Νουά πάνω στον Ρισόν Χολμς που δεν σφυρίχτηκε από τους διαιτητές. Ο Αμερικανός σέντερ έγινε έξαλλος, με αποτέλεσμα να δεχθεί την αποβολή του.

Η εισβολή Αταμάν στο παρκέ

Ο Εργκίν Αταμάν, βλέποντας την απόφαση των διαιτητών και θεωρώντας ότι η ομάδα του αδικείται κατάφωρα, μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενος σε έξαλλη κατάσταση. Οι τρεις διαιτητές δεν άφησαν περιθώριο και απέβαλαν αμέσως τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος συνέχισε να φωνάζει μέχρι να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Κομβική απώλεια για το φινάλε

Η διπλή αυτή αποβολή έρχεται σε ένα σημείο όπου το παιχνίδι κρεμόταν από μια κλωστή. Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί τα τελευταία λεπτά με τον βοηθό του Αταμάν στον πάγκο και χωρίς την παρουσία του Χολμς κάτω από τη ρακέτα, σε μια έδρα που «βράζει» όπως το Αλεξάνδρειο.

Διαβάστε ακόμα: ΠΑΟΚ: Με C-130 ο επαναπατρισμός των 7 νεκρών – Ραντεβού στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τους οπαδούς