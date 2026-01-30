Ο Παναθηναϊκός κρατούσε μια σπουδαία νίκη στα χέρια του απέναντι στη Ρόμα των 10 παικτών, όμως ένα στιγμιαίο λάθος στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Παρά την πικρία, το «τριφύλλι» συνεχίζει στην επόμενη φάση του Europa League, έχοντας ως μεγάλο κέρδος την εμφάνιση του Ταμπόρδα.

Αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς

Η Ρόμα έμεινε με 10 παίκτες μόλις στο 13’ λόγω αποβολής του Μαντσίνι. Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ πίεσε, είχε δοκάρι με τον Κάτρη (37’) και τελικά βρήκε τη λύση στο 58’ με το υπέροχο γκολ του Ταμπόρδα (1-0), ο οποίος αγωνιζόταν μάλιστα με πυρετό!

Η ψυχρολουσία του 80’

Ενώ όλα έδειχναν «πράσινη» νίκη, μια άτυχη κεφαλιά του Κάτρη προς τα πίσω έδωσε την ευκαιρία στον Ζιολκόφσκι να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Μπενίτεθ, με ελάχιστες επιλογές στον πάγκο λόγω απουσιών, είδε την ομάδα του να παίρνει τελικά τον βαθμό.

«Το 1-1 είναι πικρό. Είχαμε μόνο 11 ετοιμοπόλεμους επαγγελματίες και παιδιά από την ακαδημία. Ήταν πολύ δύσκολο ματς», τόνισε ο Μπενίτεθ.

Key Points

MVP Ταμπόρδα: Σκόραρε παρά την αδιαθεσία του.

Χαμένη ευκαιρία: Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε πλήρως το πλεονέκτημα παίκτη για 75 λεπτά.

Ακαδημίες: Αναγκαστική αλλά ελπιδοφόρα η συμμετοχή νεαρών παικτών.

Κατάταξη: Τερμάτισε 20ος και περιμένει την κλήρωση.

Η ώρα της κλήρωσης: Με ποιους παίζουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Σήμερα Παρασκευή (30/01) οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τα play-offs της φάσης των «16» του Europa League.

ΠΑΟΚ (17ος): Θα κληρωθεί είτε με τον Ερυθρό Αστέρα είτε με τη Θέλτα.

Παναθηναϊκός (20ος): Θα βρει μπροστά του είτε τη Νότιγχαμ Φόρεστ είτε τη Βικτόρια Πλζεν.

