Σε μια βραδιά που το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα, ο ΠΑΟΚ κοίταξε στα μάτια τη Λιόν στη Γαλλία, αλλά οι συνθήκες ήταν εναντίον του. Με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του και παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 41’, ο «Δικέφαλος» ηττήθηκε με 4-2, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στα play-offs του Europa League.

Το χρονικό της αναμέτρησης και η συγκίνηση

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο με απίστευτη ψυχή. Στο 20’ ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ (0-1), αφιερώνοντας το γκολ με το βλέμμα στον ουρανό. Η Λιόν ισοφάρισε γρήγορα (34’), αλλά το σημείο καμπής ήταν η αποβολή του Κωνσταντέλια στο 41’ με δύο κίτρινες σε 6 λεπτά, απόφαση που προκάλεσε την έκρηξη και την αποβολή του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η αντεπίθεση που δεν ολοκληρώθηκε

Παρά το 2-1 των Γάλλων στο 55’, ο ΠΑΟΚ βρήκε τα αποθέματα να ισοφαρίσει με κεφαλιά του Μεϊτέ (66’). Οι «ασπρόμαυροι» άντεξαν ακόμα και στο χαμένο πέναλτι της Λιόν στο 80’, αλλά η κούραση και το αριθμητικό μειονέκτημα μίλησαν στο τέλος.

88’: Ο Κάραμπετς κάνει το 3-2.

93’: Ο Ροντρίγκεθ «κλειδώνει» το τελικό 4-2.

«Ήταν μια εχθρική διαιτησία. Θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά για τα παιδιά που χάθηκαν, είναι μια νύχτα αναστάτωσης», δήλωσε έξαλλος ο Λουτσέσκου.

Key Points

Συγκλονιστικός ΠΑΟΚ: Έπαιξε για την ιστορία του και τους φιλάθλους του.

Κομβική αποβολή: Ο Κωνσταντέλιας άφησε την ομάδα με 10 από το ημίχρονο.

Διαιτητικά παράπονα: Έντονες διαμαρτυρίες για φάουλ στα γκολ της Λιόν.

Επόμενη μέρα: Τερμάτισε 17ος και πάει σε play-offs.

