Η Θεσσαλονίκη «κάηκε» από πυρσούς για να υποδεχθεί τους επτά ήρωές της. Η σπαρακτική πομπή από το αεροδρόμιο, η επιμνημόσυνη δέηση και οι αποκαλύψεις για το μοιραίο βαν στη Ρουμανία. Τι ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την υγεία των τραυματιών.

Η υποδοχή των ηρώων στην Τούμπα

Ο ουρανός της Θεσσαλονίκης βάφτηκε κόκκινος το βράδυ της Πέμπτης. Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ σχημάτισαν μια ατελείωτη πομπή με μηχανές και αυτοκίνητα, συνοδεύοντας τις επτά νεκροφόρες από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέχρι το «σπίτι» τους, το γήπεδο της Τούμπας.

Το σύνθημα που ράγισε καρδιές: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», δονούσε την ατμόσφαιρα, ενώ η Θύρα 4 παρέμενε ανοιχτή για το τελευταίο προσκύνημα.

Επιμνημόσυνη δέηση: Ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος τέλεσε τρισάγιο στο άτυπο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το γήπεδο, παρουσία συντετριμμένων συγγενών και φίλων.

Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ...



ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ... pic.twitter.com/703f6ssv9r — PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026

Η κατάσταση των τραυματιών: Οι δηλώσεις Γεωργιάδη

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνεχίζεται η μάχη για τους δύο τραυματίες που επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Ο 20χρονος: Νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική με εγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η κατάστασή του απαιτεί εγρήγορση αλλά δεν χρήζει χειρουργείου αυτή τη στιγμή.

Ο 28χρονος: Βρίσκεται στη Χειρουργική κλινική σε καλή κατάσταση, αν και ψυχολογικά ράκος, ζητώντας επίμονα να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του.

Ο τρίτος τραυματίας (Ρουμανία): Η παραμονή του στην Τιμισοάρα κρίθηκε απαραίτητη λόγω οιδήματος στον αυχένα. «Αν ταξίδευε χθες, υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης», τόνισε ο υπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως θα επιστρέψει μόλις σταθεροποιηθεί πλήρως.

Τι προκάλεσε το δυστύχημα; Ανατροπή στις έρευνες

Εξελίξεις υπάρχουν και στο κομμάτι των ερευνών. Ο δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του βαν ξεκαθάρισε πως το όχημα (μοντέλο του 2017) δεν διέθετε το σύστημα lane assist, καταρρίπτοντας τα σενάρια για τεχνική βλάβη στο συγκεκριμένο λογισμικό.

Ένας εκ των επιζώντων δήλωσε συγκλονισμένος: «Ήμασταν σαν αδέρφια. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά ο οδηγός και να μην γίνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί κολλήσαμε εκεί».

