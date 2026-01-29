Λυών – ΠΑΟΚ: Προβάδισμα με Γιακουμάκη στη Γαλλία – Το γκολ που δεν πανηγυρίστηκε

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο ΠΑΟΚ προηγείται της Λυών με 0-1 χάρη σε γκολ του Γιακουμάκη. Η συγκλονιστική στιγμή που ο σκόρερ αρνήθηκε να πανηγυρίσει, τιμώντας τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας.

Το γκολ μέσα στη σιωπή

Παρά το βαρύ κλίμα και την άρνηση της UEFA για αναβολή του αγώνα, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο της Groupama Arena αποφασισμένοι να παίξουν για τις ψυχές των επτά φιλάθλων που χάθηκαν στη Ρουμανία.

Η φάση του γκολ (20’): Μετά από εξαιρετική συνεργασία, ο Τάισον βρήκε τον Ζίβκοβιτς στα αριστερά, εκείνος έβγαλε τη σέντρα ακριβείας και ο Γιακουμάκης με άψογο πλασέ από τη μικρή περιοχή έκανε το 0-1.

Η κίνηση συμβολισμού: Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Λυών, το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ο Γιώργος Γιακουμάκης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά αντί για πανηγυρισμούς, το γήπεδο «πάγωσε» από συγκίνηση.

Ο ουρανός και η σιωπή: Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε ακίνητος, δείχνοντας με τα χέρια του τον ουρανό, αρνούμενος να πανηγυρίσει το γκολ σε μια στιγμή εθνικού πένθους για τον σύλλογο.

Η φανέλα με το «12»: Όλοι οι παίκτες του «Δικεφάλου» έγιναν μια γροθιά και ύψωσαν μπροστά στις κάμερες τη φανέλα με τον αριθμό «12». Πρόκειται για τον αριθμό που είναι παραδοσιακά αφιερωμένος στον κόσμο του ΠΑΟΚ, τον «12ο παίκτη», που αυτή τη φορά θρηνεί επτά μέλη του.



«Για τα αδέρφια μας που έφυγαν»

Η κίνηση αυτή ήταν η ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους επτά νεαρούς που ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα για την αγαπημένη τους ομάδα και δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, παίζοντας με μαύρα περιβραχιόνια και με την ψυχή φορτισμένη, έστειλαν ένα μήνυμα που ξεπέρασε τα σύνορα της Γαλλίας: Κανένας οπαδός δεν ξεχνιέται.

Ένας αγώνας που «δεν έπρεπε να γίνει»

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι «παγωμένη». Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες πίεσης και θλίψης, με τους παίκτες να φοράνε μαύρα περιβραχιόνια. Η παρουσία του πανό «Καλό παράδεισο αδέρφια» στην εξέδρα των φιλοξενουμένων υπενθυμίζει σε κάθε λεπτό τη μεγάλη απώλεια που βιώνει ο σύλλογος.

Ενός λεπτού σιγή, πανό και πυρσοί για τα «Αετόπουλα»



Η εξέλιξη της League Phase

Το παιχνίδι αποτελεί την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να κυνηγά το θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, θέλοντας να την αφιερώσει στους «αετούς» που ταξιδεύουν πλέον στη γειτονιά των αγγέλων.

