Λυών – ΠΑΟΚ: Το σπαρακτικό πανό στην άδεια κερκίδα – «Καλό παράδεισο αδέρφια»

Μπορεί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να ακύρωσαν την παρουσία τους στη Γαλλία λόγω του εθνικού πένθους, όμως η ψυχή τους βρίσκεται στη Groupama Arena. Το συγκλονιστικό πανό που τοποθετήθηκε στην εξέδρα για τους επτά αδικοχαμένους «αετούς».



Μια άδεια κερκίδα γεμάτη μνήμη

Παρά το γεγονός ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του «Δικεφάλου» επέστρεψαν στην Ελλάδα για να αποχαιρετήσουν τους φίλους τους, φρόντισαν ώστε η μνήμη των επτά θυμάτων της Ρουμανίας να τιμηθεί και εκτός συνόρων. Στη θύρα της Groupama Arena που προοριζόταν για τους φιλοξενούμενους, δεσπόζει πλέον ένα πανό που συγκινεί:

Το μήνυμα: «Καλό παράδεισο αδέρφια», αναγράφεται με μεγάλα γράμματα, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και πόνου σε όλη την Ευρώπη.

Η άρνηση της UEFA: Ο ΠΑΟΚ ζήτησε επίσημα την αναβολή της αναμέτρησης με τη Λυών, όμως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ήταν αρνητική, αναγκάζοντας την ομάδα να αγωνιστεί σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Επιστροφή στην Ελλάδα για το τελευταίο «αντίο»

Οι εκδρομείς που βρίσκονταν ήδη καθ' οδόν για τη Γαλλία πήραν την απόφαση να ακυρώσουν τα πάντα και να γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή να μείνει η κερκίδα άδεια είναι μια συμβολική κίνηση σεβασμού προς τις οικογένειες των επτά νεαρών που δεν θα γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους.



Στο πλευρό της ομάδας η Λυών

Αξίζει να σημειωθεί πως και η διοίκηση της Λυών έδειξε τη συμπαράστασή της από την πρώτη στιγμή, διευκολύνοντας τις διαδικασίες για την τοποθέτηση του πανό και τηρώντας όλες τις απαραίτητες τιμές για τη μνήμη των θυμάτων πριν την έναρξη του αγώνα.

