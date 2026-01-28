ΠΑΟΚ: Με C-130 ο επαναπατρισμός των 7 νεκρών – Ραντεβού στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τους οπαδούς

Συγκλονίζει η ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ για την υποδοχή των αδικοχαμένων φιλάθλων. Με μηχανοκίνητη πορεία θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι το γήπεδο της Τούμπας.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο το απόγευμα τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι σοροί των θυμάτων θα μεταφερθούν στην Ελλάδα με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Το κάλεσμα των συνδέσμων

Με μια φορτισμένη ανακοίνωση, οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ καλούν όλο το οπαδικό κίνημα και τον απλό κόσμο να δώσουν το «παρών» στην υποδοχή:

Μηχανοκίνητη πορεία: Οι οπαδοί θα συγκεντρωθούν στο αεροδρόμιο αποκλειστικά με μηχανάκια, προκειμένου να σχηματίσουν μια τιμητική συνοδεία στις σορούς των επτά νέων μέχρι το γήπεδο της Τούμπας.

Ραντεβού στη Θύρα 4: Για όσους δεν διαθέτουν μηχανή, η συγκέντρωση θα γίνει έξω από το πέταλο της Θύρας 4, όπου θα υποδεχθούν τους «αδερφούς» τους για τελευταία φορά στο «σπίτι» τους.



«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Η ανακοίνωση κλείνει με ένα συγκινητικό αντίο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που «έφυγε» από ανακοπή μόλις έμαθε τα τραγικά νέα: «Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα. ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».

Οι ακριβείς ώρες των συγκεντρώσεων αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο το πρωί, ανάλογα με την ώρα αναχώρησης του στρατιωτικού αεροσκάφους από τη Ρουμανία.

