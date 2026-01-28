Ρουμανία: Το συγκλονιστικό μήνυμα του μικρού Γιάννη – «Όσο ανασαίνει η κερκίδα, θα είστε εδώ»

Ο μικρός Γιάννης Παπαστεφανάκης, το σύμβολο της αγάπης για το ποδόσφαιρο, αποχαιρετά τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ. «Σήμερα δεν μετράνε ούτε ντέρμπι, ούτε κούπες».

Μέσα στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει το πανελλήνιο για τον άδικο χαμό των επτά νέων ανθρώπων στη Ρουμανία, ο μικρός Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο «Γιαννάκης» που αγάπησε όλη η Ελλάδα, έστειλε ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές.

«Κανείς δεν μένει μόνος»

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μικρός Γιάννης θέλησε να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και της οικογένειας του ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως ο πόνος σε τέτοιες στιγμές είναι συλλογικός και υπερβαίνει τα χρώματα των ομάδων.

Ο Γιάννης ανέβασε ένα βίντεο και ένα μήνυμα συμπαράστασης, δείχνοντας για ακόμη μια φορά το μεγαλείο της ψυχής του. Τα λόγια του: «7 ψυχές, 1 δρόμος, 1 αγάπη. Σήμερα δεν μετράνε ούτε ντέρμπι, ούτε κούπες. Όσο ανασαίνει η κερκίδα θα είστε εδώ. Καλό παράδεισο αδέρφια!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.



«7 ψυχές, 1 δρόμος, 1 αγάπη. Σήμερα δεν μετράνε ούτε ντέρμπι, ούτε κούπες. Όσο ανασαίνει η κερκίδα θα είστε εδώ. Καλό παράδεισο αδέρφια!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα. Το μήνυμα ενότητας: Υπογράμμισε πως «ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, κανείς δεν μένει μόνος», στέλνοντας «κύματα» δύναμης σε όσους θρηνούν.

Ο μικρός Γιάννης, που έχει γίνει το σύμβολο κατά της οπαδικής βίας και της αγνής αγάπης για τον αθλητισμό, απέδειξε πως η ανθρωπιά είναι πάνω από κάθε κερκίδα.

