Μια ανείπωτη τραγωδία που κατάφερε να ενώσει ολόκληρη την αθλητική Ελλάδα. Από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό μέχρι τον «αιώνιο» αντίπαλο Άρη και τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, σύσσωμη η αθλητική κοινότητα υποκλίνεται στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη Ρουμανία. «Καλό ταξίδι αετοί», το κοινό μήνυμα που ραγίζει καρδιές και σβήνει τις οπαδικές διαφορές.

Η είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο Λουγκόζ της Ρουμανίας προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου κύμα συμπαράστασης. ΠΑΕ, ΚΑΕ, Ομοσπονδίες και σύνδεσμοι οπαδών παραμέρισαν κάθε αντιπαλότητα, στέλνοντας μηνύματα οδύνης και στήριξης.

Τα μηνύματα που συγκλονίζουν:

ΑΕΚ & Μάριος Ηλιόπουλος: «Συγκλονιστικό και θλιβερό να χάνονται νέοι άνθρωποι με τέτοιο άδικο τρόπο. Κουράγιο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Παναθηναϊκός & Θύρα 13: Με ένα λιτό αλλά δυνατό ποστάρισμα σε μαύρο φόντο, οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησαν τους αδικοχαμένους φιλάθλους γράφοντας: «Καλό ταξίδι αετοί. Θύρα 13».

Άρης: Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ Άρης εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει... Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ολυμπιακός & Θύρα 7: Η Θύρα 7 έστειλε τα δικά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αποδεικνύοντας ότι η οπαδική αλληλεγγύη υπερβαίνει τα γήπεδα.

ΕΠΟ & Super League: Ο Μάκης Γκαγκάτσης και η ποδοσφαιρική οικογένεια εξέφρασαν τη βαθύτατη θλίψη τους, τονίζοντας ότι ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό δίπλα στον ΠΑΟΚ.

Από τον ΟΦΗ και τον Βόλο μέχρι τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο, το μήνυμα είναι ένα: Σε τέτοιες στιγμές, δεν υπάρχουν ομάδες, μόνο άνθρωποι. Η σκέψη όλων παραμένει στους τρεις τραυματίες που δίνουν τη δική τους μάχη στα νοσοκομεία της Ρουμανίας.

