ΠΑΟΚ: «Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία» – Η σπαρακτική ανακοίνωση για τους νεκρούς οπαδούς

«Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ». Με αυτά τα λόγια, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τους επτά φιλάθλους της που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία. Μια ανακοίνωση που ραγίζει καρδιές, καθώς ο σύλλογος θρηνεί για τα παιδιά του που «η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά».

Η οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά είναι συγκλονισμένη. Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ δεν είναι απλώς ένα τυπικό κείμενο, αλλά μια κραυγή πόνου για την απώλεια των επτά οπαδών που ταξίδευαν για τη Λυών. «Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν», αναφέρει η ανακοίνωση, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και τον κόσμο της.

Δίπλα στις οικογένειες και τους τραυματίες: Η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεσμεύεται ότι δεν θα αφήσει καμία οικογένεια μόνη στον αβάσταχτο πόνο της:

Στήριξη στις οικογένειες: «Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για να απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο».

Μάχη για τους τραυματίες: Η ΠΑΕ ξεκαθαρίζει ότι θα κάνει τα πάντα για να έχουν την καλύτερη ιατρική φροντίδα οι τρεις φίλαθλοι που νοσηλεύονται στη Ρουμανία, δίνοντας τη δική τους μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

«Ποτέ ξανά»: Η ανακοίνωση κλείνει με την ευχή που όλη η Ελλάδα επαναλαμβάνει από το μεσημέρι: «Ποτέ ξανά». Οι ψυχές των παιδιών που χάθηκαν στην άσφαλτο της Ρουμανίας θα αναπαύονται πλέον «κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού», αφήνοντας πίσω τους ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια ολόκληρη πόλη βυθισμένη στο πένθος.

