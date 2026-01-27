Ρουμανία: Η παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους νεκρούς οπαδούς – «Όχι σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, σεβασμός στις ανθρώπινες ζωές»

Σε μια στιγμή βαθύτατου πόνου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρεμβαίνει με μια επείγουσα έκκληση για υπευθυνότητα και ψυχραιμία. Μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά μέλη της ασπρόμαυρης οικογένειας, ο σύλλογος ζητά να σταματήσει η διασπορά ανεπιβεβαίωτων φημών που προκαλούν πανικό στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο επίσημος ΠΑΟΚ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε ανοιχτή γραμμή με τις ρουμανικές αρχές και την ελληνική πρεσβεία, προκειμένου να διαχειριστεί τις συνέπειες του τραγικού δυστυχήματος στο Λουγκόζ. Με φόντο τον σοκ που επικρατεί στην Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη, η ΠΑΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για σεβασμό απέναντι στις ανθρώπινες απώλειες.

Σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές: Η διοίκηση της ΠΑΕ ξεκαθαρίζει ότι:

Προτεραιότητα στην έγκυρη ενημέρωση: Ζητά από τον κόσμο και τα ΜΜΕ να μη μεταδίδουν ονόματα ή πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί επίσημα, καθώς η σύγχυση επιδεινώνει το δράμα των συγγενών.
Διεθνής συντονισμός: Ο σύλλογος βρίσκεται σε επικοινωνία με ευρωπαϊκές αρχές για τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν τους τραυματίες και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.
Επίσημες ανακοινώσεις: Οποιοδήποτε νεότερο στοιχείο θα ανακοινωθεί μόνο όταν η εικόνα από τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές είναι πλήρως ξεκάθαρη και ασφαλής.

Αυτή τη στιγμή, η αγωνιστική δράση και ο αγώνας με τη Λυών περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η σκέψη όλων βρίσκεται στους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και στις οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους στην άσφαλτο της Ρουμανίας.

