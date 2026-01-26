Έγινε το θαύμα με τον Μίκαελ Σουμάχερ: Σηκώθηκε από το κρεβάτι μετά από 12 χρόνια

Μετά από 12 χρόνια απόλυτης σιωπής και προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, μια αποκάλυψη της Daily Mail+ φέρνει δάκρυα χαράς στους εκατομμύρια θαυμαστές του θρύλου της Formula 1. Ο 57χρονος σήμερα Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κλινήρης, καθώς σύμφωνα με πηγές κοντά στην οικογένεια, κατάφερε να "σηκωθεί" από το κρεβάτι και να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι λεπτομέρειες της ανάρρωσης:

Μετακίνηση: Με τη συνεχή βοήθεια νοσηλευτών, ο "Σούμι" μετακινείται πλέον μέσα στις πολυτελείς κατοικίες του στη Μαγιόρκα και τη λίμνη της Γενεύης, βγαίνοντας από τον περιορισμό του κρεβατιού όπου βρισκόταν από το 2013.



Επίπεδο επικοινωνίας: Αν και οι φήμες για "σύνδρομο κλειδώματος" δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, πηγές αναφέρουν ότι ο Σουμάχερ δείχνει να αντιλαμβάνεται μέρος των όσων συμβαίνουν γύρω του, παρόλο που η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.



Το κόστος της φροντίδας: Η σύζυγός του, Κορίνα, έχει δημιουργήσει μια "κινητή κλινική" με κόστος δεκάδες χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, διασφαλίζοντας ότι ο θρύλος της Ferrari έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική επίβλεψη 24 ώρες το 24ωρο.

Η είδηση αυτή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική αχτίδα φωτός μετά το φρικτό ατύχημα στο Μεριμπέλ των γαλλικών Άλπεων, αποδεικνύοντας τη θέληση του "Schumacher" να δώσει τη δική του, πιο δύσκολη μάχη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

