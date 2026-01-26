Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Οι κεφαλιές «σκότωσαν» τον θρύλο Γκόρντον ΜακΚουίν

Μια ιστορική απόφαση για τον χώρο του αθλητισμού εξέδωσε σήμερα ο Βρετανός ιατροδικαστής Τζον Χιθ, επιβεβαιώνοντας πως ο θάνατος του πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λιντς, Γκόρντον ΜακΚουίν, συνδέεται άμεσα με τη μακροχρόνια ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι επαναλαμβανόμενες κεφαλιές κατά τη διάρκεια της 16ετούς καριέρας του ήταν η κύρια αιτία που οδήγησε σε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Ο ΜακΚουίν, που έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 70 ετών, έπασχε από Χρόνια Τραυματική Εγκεφαλοπάθεια (CTE), μια νευροεκφυλιστική νόσο που συναντάται συχνά σε αθλητές επαφής (όπως το NFL). Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του από πνευμονία ήταν άμεση συνέπεια της άνοιας και της CTE, οι οποίες προκλήθηκαν από τις χιλιάδες κρούσεις της μπάλας στο κεφάλι του.

Τα συγκλονιστικά σημεία της έκθεσης:

«Η μπάλα δεν βοήθησε»: Η κόρη του και γνωστή παρουσιάστρια, Χέιλι ΜακΚουίν, κατέθεσε ότι ο πατέρας της έλεγε συχνά πως «οι κεφαλιές τόσα χρόνια μάλλον δεν έκαναν καλό».

Σημάδια σε όλο τον εγκέφαλο: Ο κορυφαίος νευροπαθολόγος Γουίλι Στιούαρτ εντόπισε εκτεταμένες αλλοιώσεις στον εγκέφαλο του ΜακΚουίν, τονίζοντας ότι οι αμυντικοί διατρέχουν 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Καθημερινό "μαρτύριο": Η έρευνα αποκάλυψε ότι στις προπονήσεις της εποχής, ο ΜακΚουίν έκανε εκατοντάδες κεφαλιές καθημερινά, συχνά μένοντας μετά το τέλος του προγράμματος για επιπλέον εξάσκηση.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να επιταχύνει τις αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, με πολλές ομοσπονδίες να εξετάζουν ήδη τον πλήρη περιορισμό της κεφαλιάς στις μικρές ηλικίες και τις προπονήσεις των επαγγελματιών.

