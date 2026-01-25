Αδιανόητες διαστάσεις παίρνει η ένταση στη Ρόδο. Ο παίκτης του Κολοσσού καταγγέλλει δολιοφθορά στο αυτοκίνητό του μετά το επεισόδιο με τον Βεζένκοβ. «Καραγκιόζηδες, θα μπορούσε να το οδηγεί η κοπέλα μου».

Απίστευτες καταστάσεις που ξεφεύγουν από τα αθλητικά πλαίσια εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Ο παίκτης των γηπεδούχων, Ανδρέας Πετρόπουλος, προχώρησε σε μια σοκαριστική καταγγελία μέσω Instagram, υποστηρίζοντας πως άγνωστοι έκοψαν τα φρένα του αυτοκινήτου του!

Το χρονικό της έντασης στη Ρόδο

Ο αγώνας ήταν «ηλεκτρισμένος» από την αρχή, με έντονη λογομαχία των προπονητών, Γιώργου Μπαρτζώκα και Άρη Λυκογιάννη. Η σπίθα όμως έγινε πυρκαγιά όταν οι Βεζένκοβ και Πετρόπουλος πιάστηκαν στα χέρια:

Η αποβολή: Μετά από σπρώξιμο του Πετρόπουλου, ο Βεζένκοβ αντέδρασε έντονα, με αποτέλεσμα την αποβολή του σταρ του Ολυμπιακού και τη χρέωση αντιαθλητικού στον παίκτη του Κολοσσού.

Η ανάρτηση που «πάγωσε» τον αθλητισμό

Λίγες ώρες μετά, ο Πετρόπουλος ανέβασε ένα story που προκαλεί τρόμο:

«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους... Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου! Καραγκιόζηδες», έγραψε ο αθλητής, αφήνοντας σαφείς αιχμές για εγκληματική ενέργεια ως «εκδίκηση» για το επεισόδιο στο γήπεδο.



Το ελληνικό μπάσκετ παρακολουθεί παγωμένο τις εξελίξεις, ενώ αναμένεται η παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο όχημα του παίκτη.

