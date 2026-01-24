Με κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Super League συνεχίζεται η αθλητική δράση αυτό το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου. Οι φίλαθλοι ετοιμάζονται για δυνατές συγκινήσεις, καθώς Ολυμπιακός και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη, την ώρα που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο προσφέρει επίσης σπουδαία παιχνίδια.

Super League: Οι «μεγάλοι» στη σέντρα

Το ενδιαφέρον στρέφεται σε Πειραιά και Τρίπολη:

Ολυμπιακός – Βόλος: Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη στην έδρα τους για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1 HD .

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Δύσκολη έξοδος για την Ένωση σε μια παραδοσιακά σκληρή έδρα. Το παιχνίδι θα καλυφθεί από το NovaSports Prime.

Τι άλλο περιλαμβάνει το μενού;

Εκτός από το ελληνικό πρωτάθλημα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Premier League: Σπουδαία ματς από την Αγγλία που καθηλώνουν τους λάτρεις του διεθνούς ποδοσφαίρου. Basket League: Δράση και στα παρκέ με ενδιαφέροντα παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Super League: Οι ώρες των «μεγάλων»

20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORT 2 HD): Σημαντικό ματς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Premier League & Ευρωπαϊκά Γήπεδα

17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς (Novasports Premier League)

17:00 Μπέρνλι – Τότεναμ (Novasports 2HD)

19:30 Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ (Novasports Premier League)

19:30 Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ (Novasports 3HD)

22:00 Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 1HD)

Stoiximan GBL (Μπάσκετ)

16:00 Προμηθέας – Άρης (ΕΡΤ2)

18:15 Περιστέρι – Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 1)

18:15 Πανιώνιος – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2)

22:00 Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς (COSMOTE SPORT 4 HD)

Αναλυτικά οι σημαντικότερες μεταδόσεις:

14:30 Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ (Novasports Premier League)

15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Οσασούνα (Novasports 1HD)

16:30 Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ (Novasports 3HD)

16:30 Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης (Novasports 5HD)

19:30 Σεβίλλη – Μπιλμπάο (Novasports 1HD)

21:45 Λέτσε – Λάτσιο (COSMOTE SPORT 1 HD)

