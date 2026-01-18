ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0: «Πάρτι» κορυφής στην OPAP Arena με απίστευτο Γιόβιτς – Του έβαλε 4 γκολ!

Ιστορικός διασυρμός των «πρασίνων» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε καρέ τερμάτων και έστειλε την Ένωση στην 1η θέση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διέλυσε το πλάνο του Μπενίτεθ.

Η OPAP Arena υποκλίθηκε στον νέο της «βασιλιά». Ο Λούκα Γιόβιτς, μετά το χατ-τρικ του πρώτου γύρου, πέτυχε κάτι ακόμα πιο σπάνιο: σκόραρε 4 φορές κόντρα στον Παναθηναϊκό, οδηγώντας την ΑΕΚ σε έναν θρίαμβο με 4-0 που την φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΟΚ.

Το Show του Σέρβου «εκτελεστή»

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ρυθμό, αλλά ο Γιόβιτς άνοιξε το δρόμο στο 15' με προβολή μετά από σέντρα του Λιούμπιτσιτς. Ενώ ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με τους Πελίστρι και Μπακασέτα, στο δεύτερο ημίχρονο ο Σέρβος φορ πάτησε το γκάζι:

57': Κοντινή προσπάθεια για το 2-0.

65': Πήρε το «ριμπάουντ» από το δοκάρι για το 3-0.

79': Μετά από τρομερή ενέργεια του Ρότα, πλάσαρε για το τελικό 4-0, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση.

Στην κορυφή η Ένωση

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς εκμεταλλεύτηκε την έδρα της με τον καλύτερο τρόπο, ανεβαίνοντας στο +2 από τον Ολυμπιακό (που έχει ματς λιγότερο). Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ έδειξε ανήμπορος να σταματήσει την κιτρινόμαυρη καταιγίδα και ειδικά τον Γιόβιτς, που έχει πετύχει πλέον 7 γκολ κόντρα στο «τριφύλλι» σε μόλις δύο παιχνίδια!

Διαβάστε ακόμα: Κύπελλο Ελλάδας: Ώρα μηδέν για τους «8» – Ντέρμπι «φωτιά» Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης