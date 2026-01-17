ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Η αποστολή του Μπενίτεθ για το ντέρμπι – Νοκ άουτ ο Τζούριτσιτς, μέσα ο Κάτρης

Με σημαντικές απουσίες αλλά και μια επιστροφή-έκπληξη θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην OPAP Arena. Όλα τα ονόματα της αποστολής που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ για τη μάχη με την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κρίσιμο αυριανό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Οι «πράσινοι», προερχόμενοι από σερί νικών σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αναζητούν το «διπλό» που θα τους κρατήσει σε τροχιά τετράδας.

Το πλήγμα με Τζούριτσιτς και η απουσία του Ντέσερς

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και έμεινε οριστικά εκτός μάχης, ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπείας. Παράλληλα, ούτε ο Ντέσερς θα είναι διαθέσιμος, στερώντας από τον Μπενίτεθ δύο σημαντικές επιλογές μεσοεπιθετικά.

Η επιστροφή του Κάτρη

Το νέο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο Γιώργος Κάτρης. Ο νεαρός αμυντικός, μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, επανεντάχθηκε άμεσα στο ρόστερ και τέθηκε στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού, δίνοντας μια επιπλέον λύση στα μετόπισθεν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

