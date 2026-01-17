Το αθλητικό ενδιαφέρον του Σαββάτου είναι στραμμένο στα γήπεδα της Super League αλλά και στην πισίνα, καθώς η Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών ξεκινά τις υποχρεώσεις της στη Β' φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Super League: Η 17η αγωνιστική ξεκινά από τις Σέρρες Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου επιστρέφει με μια κρίσιμη αναμέτρηση για την «ουρά» της βαθμολογίας.

Πανσερραϊκός - Κηφισιά: Οι δύο ομάδες ανοίγουν την αυλαία (17/01) σε ένα ματς όπου το τρίποντο είναι μονόδρομος στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Το ντέρμπι που έρχεται: Το Σάββατο λειτουργεί ως «προθέρμανση» για τη μεγάλη Κυριακή, όπου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην OPAP Arena για το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Εθνική Πόλο: Πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό κόντρα στην Τουρκία Η «γαλανόλευκη» του Θοδωρή Βλάχου ρίχνεται στη μάχη της Β' φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με στόχο να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.

Το πρόγραμμα των αγώνων σήμερα (Σάββατο 17/01)

Super League (Ελλάδα):

19:00: Πανσερραϊκός – Κηφισιά (Το μοναδικό ματς της ημέρας για το ελληνικό πρωτάθλημα).

Premier League (Αγγλία):

14:30: Τότεναμ – Έβερτον (Πρώτο δυνατό ματς της ημέρας).

17:00: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ.

19:30: Άρσεναλ – Μπράιτον (Το μεγάλο ντέρμπι των "Κανονιέρηδων").

La Liga (Ισπανία):

17:15: Ρεάλ Μαδρίτης – Σοσιεδάδ (Πολύ επικίνδυνη έξοδος για τη "Βασίλισσα").

22:00: Μπαρτσελόνα – Μπέτις.

Serie A (Ιταλία):

19:00: Μίλαν – Ουντινέζε.

21:45: Γιουβέντους – Τορίνο (Το μεγάλο "Ντέρμπι του Τορίνο").

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο:

20:00: Ελλάδα – Τουρκία (Η μεγάλη πρεμιέρα της Εθνικής μας).

Η αναμέτρηση: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία στην πρεμιέρα του ομίλου. Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο παρελθόν, οι διεθνείς μας θέλουν μια καθαρή νίκη που θα τους δώσει ώθηση για τη συνέχεια προς τα προημιτελικά.



Ο στόχος: Η ομάδα, που μας έχει συνηθίσει σε επιτυχίες, στοχεύει σε μια πορεία που θα την οδηγήσει ξανά στο βάθρο, ξεκινώντας απόψε με σοβαρότητα και συγκέντρωση.

