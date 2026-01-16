Η ώρα της μεγάλης κρίσης για το αφρικανικό ποδόσφαιρο έφτασε. Μετά από 50 συναρπαστικούς αγώνες στα γήπεδα του Μαρόκου, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON 2025) ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο και η ΕΡΤ θα μεταφέρει όλη τη δράση στις οθόνες σας.

Οι δύο κορυφαίες ομάδες της ηπείρου, η διοργανώτρια ομάδα του Μαρόκου και η πανίσχυρη Σενεγάλη, θα αναμετρηθούν για το βαρύτιμο τρόπαιο σε έναν τελικό που αναμένεται να καθηλώσει εκατομμύρια φιλάθλους.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων:

Μικρός Τελικός (Αίγυπτος – Νιγηρία):

Πότε: Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 18:00.

Κανάλι: ΕΡΤ SPORTS 2 (μέσω ERTFLIX).

Περιγραφή: Γιώργος Πολύζος.

Μεγάλος Τελικός (Μαρόκο – Σενεγάλη):

Πότε: Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00.

Κανάλι: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Περιγραφή: Ιωσήφ Νικολάου και Γιώργος Χαϊκάλης.

Το Μαρόκο φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή 50 χρόνια μετά την κατάκτηση του 1976, ενώ η Σενεγάλη θέλει να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στην ήπειρο τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: «Πάρτι» πρόκρισης με χατ-τρικ του Μπακασέτα – Ραντεβού με ΠΑΟΚ στα ημιτελικά