Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής – Η μάχη Μαρόκου και Σενεγάλης

Η ώρα της μεγάλης κρίσης για το αφρικανικό ποδόσφαιρο έφτασε. Μετά από 50 συναρπαστικούς αγώνες στα γήπεδα του Μαρόκου, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON 2025) ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο και η ΕΡΤ θα μεταφέρει όλη τη δράση στις οθόνες σας.

Οι δύο κορυφαίες ομάδες της ηπείρου, η διοργανώτρια ομάδα του Μαρόκου και η πανίσχυρη Σενεγάλη, θα αναμετρηθούν για το βαρύτιμο τρόπαιο σε έναν τελικό που αναμένεται να καθηλώσει εκατομμύρια φιλάθλους.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων:
Μικρός Τελικός (Αίγυπτος – Νιγηρία):

Πότε: Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 18:00.
Κανάλι: ΕΡΤ SPORTS 2 (μέσω ERTFLIX).
Περιγραφή: Γιώργος Πολύζος.

Μεγάλος Τελικός (Μαρόκο – Σενεγάλη):

Πότε: Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00.
Κανάλι: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Περιγραφή: Ιωσήφ Νικολάου και Γιώργος Χαϊκάλης.

Το Μαρόκο φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή 50 χρόνια μετά την κατάκτηση του 1976, ενώ η Σενεγάλη θέλει να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στην ήπειρο τα τελευταία χρόνια.

