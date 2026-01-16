Μουντιάλ 2026: Το «χρυσό» πείραμα των 11 δισ. δολαρίων – Γιατί οι κολοσσοί επενδύουν ποσά-μαμούθ σε 104 αγώνες;

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Μουντιάλ 2026: Το «χρυσό» πείραμα των 11 δισ. δολαρίων – Γιατί οι κολοσσοί επενδύουν ποσά-μαμούθ σε 104 αγώνες;

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο. Είναι ένας γιγαντιαίος οικονομικός μηχανισμός που θα κινηθεί σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς) και αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ εσόδων και τηλεθέασης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, 48 εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν σε 104 αγώνες, δημιουργώντας ένα αθλητικό γεγονός δίχως προηγούμενο. Σύμφωνα με ανάλυση της Ozios, η FIFA αναμένει έσοδα που θα αγγίξουν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια στον κύκλο 2023-2026, ποσό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του Κατάρ.

Πού θα βρεθούν τα χρήματα;

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα παραμένουν ο «βασιλιάς», συνεισφέροντας το 39% των εσόδων (4,3 δισ. δολάρια). Ακολουθούν τα εισιτήρια (3,1 δισ.) και το μάρκετινγκ (2,7 δισ.). Οι επτά μεγάλοι «FIFA Partners», όπως η Coca-Cola, η Visa και η Saudi Aramco, επενδύουν από 150 έως 200 εκατομμύρια δολάρια έκαστος για να ταυτιστούν με το γεγονός.

Θέσεις εργασίας και παγκόσμιο ΑΕΠ

Ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία προκαλεί ίλιγγο:

  • 41 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να προστεθούν στο παγκόσμιο ΑΕΠ.
  • 824.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης θα δημιουργηθούν παγκοσμίως.
  • 17 δισεκατομμύρια δολάρια θα είναι το όφελος μόνο για τις ΗΠΑ.

Παρά τους εντυπωσιακούς αριθμούς, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος είναι συχνά προσωρινός, καθώς οι καταναλωτές τείνουν να μετατοπίζουν τις δαπάνες τους από άλλες δραστηριότητες προς το Μουντιάλ. Ωστόσο, οι υποδομές και η παγκόσμια προβολή θα αφήσουν μια κληρονομιά που θα διαρκέσει για χρόνια.

Διαβάστε ακόμα: ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Σοκ στη Νέα Φιλαδέλφεια – Στα ημιτελικά οι Κρητικοί με «buzzer beater» του Σαλσέδο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Η 16χρονη από την Πάτρα ρωτούσε το ChatGPT «πώς να φύγω από το σπίτι» – Το σχέδιο και οι καταγγελίες για τον πατέρα
Κοινωνία

Η 16χρονη από την Πάτρα ρωτούσε το ChatGPT «πώς να φύγω από το σπίτι» – Το σχέδιο και οι καταγγελίες για τον πατέρα

Έρχονται 2.500 μόνιμες προσλήψεις για αποφοίτους Λυκείου - ΔΕ – Ποιες ειδικότητες αφορούν και πότε ξεκινά η προθεσμία
Κοινωνία

Έρχονται 2.500 μόνιμες προσλήψεις για αποφοίτους Λυκείου - ΔΕ – Ποιες ειδικότητες αφορούν και πότε ξεκινά η προθεσμία

Θρίλερ τώρα στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας – Κλειστή η Σωκράτους
Κοινωνία

Θρίλερ τώρα στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας – Κλειστή η Σωκράτους

Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη: Το επίσημο ανακοινωθέν από το Παλάτι και η τελευταία εμφάνιση στην Αθήνα
Κοινωνία

Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη: Το επίσημο ανακοινωθέν από το Παλάτι και η τελευταία εμφάνιση στην Αθήνα

Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης - Ψαρογιάννης – Σίγησε το λαούτο του αδελφού του Νίκου και του Ψαραντώνη
ShowBiz

Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης - Ψαρογιάννης – Σίγησε το λαούτο του αδελφού του Νίκου και του Ψαραντώνη