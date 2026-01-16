Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο. Είναι ένας γιγαντιαίος οικονομικός μηχανισμός που θα κινηθεί σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς) και αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ εσόδων και τηλεθέασης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, 48 εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν σε 104 αγώνες, δημιουργώντας ένα αθλητικό γεγονός δίχως προηγούμενο. Σύμφωνα με ανάλυση της Ozios, η FIFA αναμένει έσοδα που θα αγγίξουν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια στον κύκλο 2023-2026, ποσό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του Κατάρ.

Πού θα βρεθούν τα χρήματα;

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα παραμένουν ο «βασιλιάς», συνεισφέροντας το 39% των εσόδων (4,3 δισ. δολάρια). Ακολουθούν τα εισιτήρια (3,1 δισ.) και το μάρκετινγκ (2,7 δισ.). Οι επτά μεγάλοι «FIFA Partners», όπως η Coca-Cola, η Visa και η Saudi Aramco, επενδύουν από 150 έως 200 εκατομμύρια δολάρια έκαστος για να ταυτιστούν με το γεγονός.

Θέσεις εργασίας και παγκόσμιο ΑΕΠ

Ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία προκαλεί ίλιγγο:

41 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να προστεθούν στο παγκόσμιο ΑΕΠ.

αναμένεται να προστεθούν στο παγκόσμιο ΑΕΠ. 824.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης θα δημιουργηθούν παγκοσμίως.

πλήρους απασχόλησης θα δημιουργηθούν παγκοσμίως. 17 δισεκατομμύρια δολάρια θα είναι το όφελος μόνο για τις ΗΠΑ.

Παρά τους εντυπωσιακούς αριθμούς, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος είναι συχνά προσωρινός, καθώς οι καταναλωτές τείνουν να μετατοπίζουν τις δαπάνες τους από άλλες δραστηριότητες προς το Μουντιάλ. Ωστόσο, οι υποδομές και η παγκόσμια προβολή θα αφήσουν μια κληρονομιά που θα διαρκέσει για χρόνια.

Διαβάστε ακόμα: ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Σοκ στη Νέα Φιλαδέλφεια – Στα ημιτελικά οι Κρητικοί με «buzzer beater» του Σαλσέδο