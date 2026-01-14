Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: «Πάρτι» πρόκρισης με χατ-τρικ του Μπακασέτα – Ραντεβού με ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη με 3-0. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» πήρε την ομάδα στις πλάτες του και με το πρώτο του χατ-τρικ στα πράσινα, έστειλε την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ο «νόμος» του Μπακασέτα
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Άρη να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 10' με τον Μόντσου, όμως ο Μπακασέτας δεν άργησε να δώσει τη λύση:
1-0 στο 16': Με έναν «κεραυνό» εκτός περιοχής, ο Μπακασέτας νίκησε τον Αθανασιάδη ανοίγοντας το δρόμο για την πρόκριση.
2-0 στο 53': Ο αρχηγός ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Σβιντέρσκι από τον Ρόουζ.
3-0 στο 65': Και πάλι από την άσπρη βούλα (μετά από χρήση VAR για παράβαση στον Τουμπά), ο Μπακασέτας διαμόρφωσε το τελικό σκορ και ολοκλήρωσε τον προσωπικό του θρίαμβο.
Σώματα ασφαλείας ο Λαφόν
Παρά το τελικό σκορ, ο Άρης είχε τις στιγμές του, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Λαφόν, ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε, σταματώντας τον Μορόν (35') και τον Παναγίδη στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.
Ο δρόμος προς τον τελικό
Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, ο χάρτης των ημιτελικών διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου
Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου
Τελικός: 25 Απριλίου
Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου.
