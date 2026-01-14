Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: «Ασπρόμαυρη» καταιγίδα στο Φάληρο – Στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ με υπογραφή Μύθου

Με ένα εκρηκτικό πρώτο τέταρτο, ο ΠΑΟΚ πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα του Ολυμπιακού, επικρατώντας με 2-0 και σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε το τέλειο τακτικά παιχνίδι και περιμένει πλέον τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Άρης.

Το χρονικό του «διπλού»

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε πλήρως τους «ερυθρόλευκους», καθαρίζοντας την πρόκριση πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα:

  • 0-1 στο 7': Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μαγική κάθετη στον Μύθου, ο οποίος πέρασε και τον Τζολάκη για να ανοίξει το σκορ.
  • 0-2 στο 15': Ξανά ο Ζίβκοβιτς σε ρόλο δημιουργού, γύρισε τη μπάλα στον Οζντόεφ, που με άψογο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων.
  • Η αντίδραση που δεν ήρθε: Ο Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του με γρήγορη αλλαγή (Γιάρεμτσουκ αντί Γιαζίτζι στο 32') και ρίχνοντας στη μάχη τους Ποντένσε και Έσε στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο ΠΑΟΚ ήταν απροσπέλαστος.

Η κυριαρχία του Λουτσέσκου
Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει ανεβάσει τον δείκτη του σκορ, αν ο Τζολάκης δεν έκανε μεγάλες επεμβάσεις στα σουτ των Κωνσταντέλια (31') και Μύθου (49'). Ο Ολυμπιακός είχε τις δικές του στιγμές με τους Μουζακίτη και Ταρέμι, αλλά ο Τσιφτσής και η άμυνα του ΠΑΟΚ κράτησαν το μηδέν μέχρι το τέλος.

