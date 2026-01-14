Με μια παλικαρίσια εμφάνιση, ο ΟΦΗ νίκησε 1-0 την ΑΕΚ μέσα στο σπίτι της και πήρε μια ιστορική πρόκριση για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας. Το «χρυσό» γκολ του Σαλσέδο στο 80ο λεπτό «πάγωσε» την OPAP Arena και έστειλε την ομάδα του Χρήστου Κόντη ένα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό.

Το χρονικό του θριάμβου

Το παιχνίδι είχε τρομερό ρυθμό από το ξεκίνημα, με τον ΟΦΗ να προειδοποιεί μόλις στο 1' με δοκάρι του Νους. Η ΑΕΚ προσπάθησε να απαντήσει, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δύο δοκάρια (43' Γιόβιτς, 65' Μαρίν), αλλά η άμυνα των Κρητικών και ο Χριστογεώργος άντεξαν την πίεση.

Το «χτύπημα»: Στο 80', σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, ο Σαλσέδο βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Μπρινιόλι για το 0-1.

Στο 80', σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, ο Σαλσέδο βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Μπρινιόλι για το 0-1. Το θρίλερ των καθυστερήσεων: Η ΑΕΚ πίεσε ασφυκτικά, ο Ρέλβας έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 91', ενώ ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το ματς με εννέα παίκτες λόγω αποβολών των Λαμπρόπουλου και Νους στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Χρήστος Κόντης: «Ήταν ένα ορόσημο για εμάς»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ δεν έκρυψε τη χαρά του μετά το ματς: «Δεν γινόταν να χάσουμε 4η φορά από την ΑΕΚ. Αξίζαμε τη νίκη πέρα ως πέρα. Θα δώσουμε τα πάντα για να πάμε στον τελικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το σύνθημα για τις μάχες με τον Λεβαδειακό.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός: Το σχέδιο Μπενίτεθ για «Fast & Furious» ποδόσφαιρο – Οι 3 παίκτες που αλλάζουν την ταχύτητα