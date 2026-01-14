Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Ιστορική πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου για τους Βοιωτούς

Με μια μεστή εμφάνιση και πρωταγωνιστές τους Μάγκνουσον και Μπάλτσι, ο Λεβαδειακός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λιβαδειά και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου περιμένει πλέον τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ – ΟΦΗ για να μάθει τον αντίπαλό της στον δρόμο προς τον τελικό.

Το χρονικό της αναμέτρησης

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με τους Παλάσιος και Πεντρόσο στα πρώτα λεπτά.

Το 1-0: Η λύση δόθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45'+1'), όταν ο Μάγκνουσον με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ.

Το «θρίλερ» του φινάλε: Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει και έχασε τεράστια ευκαιρία στο 92' με τον Πόμπο να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.

Το 2-0: Στο 94ο λεπτό, μετά από τραγικό λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Μπάλτσι έκλεψε τη μπάλα και «σφράγισε» την πρόκριση μπαίνοντας με τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Γκούμας, Τσιμπόλα, Κωστή, Μανθάτης, Πεντρόζο, Παλάσιος.

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Σόουζα, Μαϊντάνα, Έμπο, Πέρεθ, Αντόνισε, Πόμπο, Πατήρας, Χριστόπουλος.

