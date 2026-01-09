Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο ΟΑΚΑ επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71, όμως ο Εργκίν Αταμάν έστειλε το δικό του ηχηρό μήνυμα στους παίκτες του αμέσως μετά τη λήξη.

Ο Τούρκος τεχνικός, παρά τη σημαντική νίκη, στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να διέπει την ομάδα, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του συλλόγου που εκπροσωπούν.

«Η φανέλα του Παναθηναϊκού απαιτεί προσπάθεια»

Στο flash interview, ο Αταμάν ήταν ξεκάθαρος: «Σίγουρα οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι είναι παίκτες του Παναθηναϊκού, του κορυφαίου συλλόγου της Ευρώπης και πρέπει να δίνουν όλη την προσπάθειά τους για να κερδίζουν».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η απόδοση δεν ήταν η ιδανική: «Η απόδοσή μας δεν ήταν στο καλύτερο δυνατό, χάσαμε πολλά σουτ, αλλά δείξαμε πάθος. Στην άμυνα όλα δούλεψαν και μας βοήθησαν πολύ τα ριμπάουντ».

Στόχος το Final Four

Ο έμπειρος προπονητής τόνισε πως η EuroLeague είναι γεμάτη ανατροπές και πως το κλειδί είναι το timing της φόρμας. «Το σημαντικό είναι να βρεθείς σε φόρμα στο τέλος της σεζόν και να βρεθείς στο Final Four. Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» έβγαλαν χαρακτήρα, επικράτησαν της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και έδειξαν ότι η πρόσφατη κάμψη ήταν απλώς μια παρένθεση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, παίζοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ, κυριάρχησε στο παρκέ και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Ιταλούς, παίρνοντας μια υπερπολύτιμη νίκη για τη συνέχεια της Euroleague.

Το «δίδυμο» της φωτιάς

Μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν ο Κέντρικ Ναν και ο Χολμς. Ο Ναν έδειξε για άλλη μια φορά την εκτελεστική του δεινότητα στις κρίσιμες στιγμές, ενώ ο Χολμς ήταν ο παίκτης-κλειδί που έδωσε την απαραίτητη ενέργεια και λύσεις όταν η Βίρτους προσπάθησε να πλησιάσει στο σκορ.

Η εικόνα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο, επιβάλλοντας τον ρυθμό του μέσα από την πιεστική άμυνα. Η Βίρτους Μπολόνια προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι με μακρινά σουτ, όμως η πολυφωνία των «πρασίνων» στην επίθεση και η κυριαρχία στα ριμπάουντ έγειραν την πλάστιγγα οριστικά υπέρ της ελληνικής ομάδας.

Η αποθέωση για τον Εργκίν Αταμάν κατά την είσοδό του στο γήπεδο έδωσε το σύνθημα, και οι παίκτες του το μετέτρεψαν σε μια πειστική εμφάνιση που γεμίζει αισιοδοξία τους οπαδούς του «τριφυλλιού».

