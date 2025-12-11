Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Θρίαμβος στη Σαμσούντα και ξέσπασμα πανηγυρισμών μπροστά στους Τούρκους

Η ΑΕΚ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Conference League υπογράφοντας ακόμη ένα ιστορικό διπλό, αυτή τη φορά μέσα στη Σαμσούντα. Παρά το αρχικό σοκ με το αυτογκόλ του Μουκουντί, η ομάδα του Νίκολιτς ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση και επικράτησε 2-1 με δύο εξαιρετικά τέρματα από Μαρίν και Κοϊτά, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Ανατροπή με χαρακτήρα και ευρωπαϊκό μέταλλο

Η ΑΕΚ έδειξε ψυχραιμία και ποιότητα, γυρίζοντας ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια από τις πιο καυτές έδρες της Τουρκίας. Το γκολ του Μαρίν έφερε την ισορροπία, ενώ η γκολάρα του Κοϊτά ολοκλήρωσε μια ανατροπή υψηλού επιπέδου, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ένωση δεν βρίσκεται στο Conference απλώς για να συμμετέχει — βρίσκεται για να διεκδικεί.

Με το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με το επιβλητικό διπλό στη Φλωρεντία, η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει πλέον κάθε λόγο να στοχεύει ψηλά και να κοιτάζει την οκτάδα κατάματα.

Ελληνικό γλέντι μέσα στη Σαμσούντα

Οι πανηγυρισμοί στο γήπεδο «19 Μαΐου» είχαν έντονο ελληνικό χρώμα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ που ταξίδεψαν ως τη Μαύρη Θάλασσα έζησαν μια αξέχαστη βραδιά, βλέποντας την ομάδα τους να «αλώνει» την έδρα της Σαμσουνσπόρ και να στήνει ένα ξέφρενο πάρτι στις εξέδρες.

Οι παίκτες έτρεξαν προς το πέταλο των κιτρινόμαυρων, με τεχνικό τιμ και φίλους της ομάδας να γίνονται ένα, σε μια σκηνή που θύμιζε ευρωπαϊκές υπερβάσεις άλλων εποχών. Την ώρα που οι Τούρκοι αποδοκίμαζαν, η Ένωση πανηγύριζε μια νίκη που φέρει ξεκάθαρα χαρακτήρα μεγάλης ομάδας.

Το μήνυμα – φλόγα του Μάριου Ηλιούπουλου

Πριν από τη σέντρα, ο Μάριος Ηλιούπουλος απηύθυνε στους παίκτες ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω βιντεοκλήσης. Υπενθύμισε τη σημασία της Σαμψούντας για την ιστορία της ΑΕΚ και μίλησε για «μια μέρα που μπορεί να γίνει ορόσημο», ζητώντας από όλους θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος.

«Σήμερα παίζετε στις ρίζες της ομάδας και του έθνους μας. Δώστε τη νίκη που χρειάζεται ο λαός της ΑΕΚ και όλη η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, καθορίζοντας το συναισθηματικό πλαίσιο μιας ήδη φορτισμένης βραδιάς.

Μια ΑΕΚ που δείχνει έτοιμη για περισσότερα

Η Ένωση βγαίνει από τη Σαμσούντα όχι μόνο με τρεις βαθμούς αλλά με αυτοπεποίθηση, χαρακτήρα και πίστη ότι μπορεί να φτάσει πολύ μακριά στη διοργάνωση. Η ομάδα του Νίκολιτς παίζει με ένταση, ενέργεια και ξεκάθαρη ταυτότητα — στοιχεία που τη φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο της στόχο.

Το ταξίδι συνεχίζεται, αλλά τα μηνύματα από τα δύο μεγάλα διπλά της είναι ξεκάθαρα: αυτή η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της. Και μοιάζει έτοιμη να τον διανύσει.

Διαβάστε ακόμα: Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας – Στη μάχη της Ευρώπης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ