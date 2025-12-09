Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1: Με γκολ Μάρτινς η πρώτη νίκη - Ελπίδες πρόκρισης για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Αστάνα, επικρατώντας 0-1 της Καϊράτ Αλμάτι, χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο 73’. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ακόμη τρία δοκάρια, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, παραμένοντας στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα.

Με τη στήριξη περίπου 700 φιλάθλων, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, κυνηγώντας το γρήγορο γκολ και επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους. Στο 18’, μετά από εξαιρετική σέντρα του Ποντένσε, ο Ελ Κααμπί έφτασε μία ανάσα από το 0-1, όμως ο Αναρμπέκοφ έκανε εντυπωσιακή επέμβαση. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ σταμάτησε και το δυνατό σουτ του Μαροκινού στο 22’, ενώ συνολικά στο πρώτο ημίχρονο η ελληνική ομάδα είχε 8 τελικές και 6 κόρνερ, με τους γηπεδούχους να μην καταγράφουν ούτε μία τελική προσπάθεια.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο διαιτητής έδειξε πέναλτι για ανατροπή στον Ελ Κααμπί, ωστόσο η φάση ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Η Καϊράτ έγινε πιο δραστήρια, είχε τη δική της στιγμή στο 58’ με το γύρισμα του Εντμίλσον, αλλά ο Ολυμπιακός παρέμεινε κυρίαρχος. Στο 62’ ο Μεντιλίμπαρ πραγματοποίησε διπλή αλλαγή, περνώντας Στρεφέτσα και Ταρέμι, δίνοντας νέα πνοή στην επίθεση.

Η λύτρωση ήρθε στο 73’, όταν ο Μάρτινς μπήκε στην περιοχή από δύσκολη γωνία και με δυνατό τελείωμα έκανε το 0-1. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να «κλειδώσει» το ματς: στο 76’ ο Αναρμπέκοφ έβγαλε σουτ του Ταρέμι και κεφαλιά του Ελ Κααμπί, στο 79’ έστειλε ξανά την μπάλα στο δοκάρι μετά από προσπάθεια του Μαροκινού, ενώ στο 90’ ο Ελ Κααμπί έχασε τεράστια ευκαιρία προ κενής εστίας, σημαδεύοντας για τρίτη φορά το δοκάρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα ως το φινάλε, πανηγυρίζοντας μια νίκη που κρατά τις ελπίδες πρόκρισης ζωντανές.

Οι συνθέσεις

Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ (62’ Τουγιακμπάγεφ), Γκλάζερ, Μπάιμπεκ, Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46’ Ζορζίνιο), Ζάρια (46’ Γκρομίκοφ), Εντμίλσον.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα Μουζακίτης, Έσε (84’ Ντάνι Γκαρθία), Ποντένσε (62’ Στρεφέτσα), Μαρτίνς, Τσικίνιο (62’ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός: Ο Κάρλος Ζέκα νέος διευθυντής αγωνιστικού τμήματος – Τέλος ο Γιώργος Τζαβέλλας