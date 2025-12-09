# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1: Με γκολ Μάρτινς η πρώτη νίκη - Ελπίδες πρόκρισης για τους ερυθρόλευκους

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 5 άτομα
Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1: Με γκολ Μάρτινς η πρώτη νίκη - Ελπίδες πρόκρισης για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Αστάνα, επικρατώντας 0-1 της Καϊράτ Αλμάτι, χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο 73’. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ακόμη τρία δοκάρια, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, παραμένοντας στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα.

Με τη στήριξη περίπου 700 φιλάθλων, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, κυνηγώντας το γρήγορο γκολ και επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους. Στο 18’, μετά από εξαιρετική σέντρα του Ποντένσε, ο Ελ Κααμπί έφτασε μία ανάσα από το 0-1, όμως ο Αναρμπέκοφ έκανε εντυπωσιακή επέμβαση. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ σταμάτησε και το δυνατό σουτ του Μαροκινού στο 22’, ενώ συνολικά στο πρώτο ημίχρονο η ελληνική ομάδα είχε 8 τελικές και 6 κόρνερ, με τους γηπεδούχους να μην καταγράφουν ούτε μία τελική προσπάθεια.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο διαιτητής έδειξε πέναλτι για ανατροπή στον Ελ Κααμπί, ωστόσο η φάση ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Η Καϊράτ έγινε πιο δραστήρια, είχε τη δική της στιγμή στο 58’ με το γύρισμα του Εντμίλσον, αλλά ο Ολυμπιακός παρέμεινε κυρίαρχος. Στο 62’ ο Μεντιλίμπαρ πραγματοποίησε διπλή αλλαγή, περνώντας Στρεφέτσα και Ταρέμι, δίνοντας νέα πνοή στην επίθεση.

Η λύτρωση ήρθε στο 73’, όταν ο Μάρτινς μπήκε στην περιοχή από δύσκολη γωνία και με δυνατό τελείωμα έκανε το 0-1. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να «κλειδώσει» το ματς: στο 76’ ο Αναρμπέκοφ έβγαλε σουτ του Ταρέμι και κεφαλιά του Ελ Κααμπί, στο 79’ έστειλε ξανά την μπάλα στο δοκάρι μετά από προσπάθεια του Μαροκινού, ενώ στο 90’ ο Ελ Κααμπί έχασε τεράστια ευκαιρία προ κενής εστίας, σημαδεύοντας για τρίτη φορά το δοκάρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα ως το φινάλε, πανηγυρίζοντας μια νίκη που κρατά τις ελπίδες πρόκρισης ζωντανές.

Οι συνθέσεις

Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ (62’ Τουγιακμπάγεφ), Γκλάζερ, Μπάιμπεκ, Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46’ Ζορζίνιο), Ζάρια (46’ Γκρομίκοφ), Εντμίλσον.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα Μουζακίτης, Έσε (84’ Ντάνι Γκαρθία), Ποντένσε (62’ Στρεφέτσα), Μαρτίνς, Τσικίνιο (62’ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός: Ο Κάρλος Ζέκα νέος διευθυντής αγωνιστικού τμήματος – Τέλος ο Γιώργος Τζαβέλλας

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου
ShowBiz

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου

Καλλιθέα: Καρέ–καρέ η στιγμή πριν το τροχαίο με εγκατάλειψη 17χρονου. Στη δημοσιότητα το όχημα που τον παρέσυρε
Κοινωνία

Καλλιθέα: Καρέ–καρέ η στιγμή πριν το τροχαίο με εγκατάλειψη 17χρονου. Στη δημοσιότητα το όχημα που τον παρέσυρε

Τριήμερο για χιλιάδες μαθητές: Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή
Κοινωνία

Τριήμερο για χιλιάδες μαθητές: Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή

Δημόσιο: Προσλήψεις, αυξήσεις και στοχευμένα επιδόματα για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
Οικονομία

Δημόσιο: Προσλήψεις, αυξήσεις και στοχευμένα επιδόματα για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ερωτευμένος με τη χώρα – «Ψάχνω Έλληνα άντρα, πρέπει να μάθω τη γλώσσα»
Viral

Ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ερωτευμένος με τη χώρα – «Ψάχνω Έλληνα άντρα, πρέπει να μάθω τη γλώσσα»