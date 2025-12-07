Σε ακόμη ένα βήμα προς την απόλυτη πρωτιά στο ελληνικό πρωτάθλημα προχώρησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας της ΑΕΚ με 100-93 και διατηρώντας το εντυπωσιακό του 9-0 στη Stoiximan GBL. Οι «Ερυθρόλευκοι» έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και δείχνοντας πως η φετινή πορεία τους κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Παρά την απουσία του Εβάν Φουρνιέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε πολλούς παίκτες του να ανταποκρίνονται δημιουργικά, να μοιράζονται το βάρος και να γεμίζουν το παρκέ λύσεις. Το ΣΕΦ είχε παλμό, με περίπου 7.000 φιλάθλους να δίνουν ώθηση και να γιορτάζουν ακόμη μία κατοστάρα.

Η εικόνα της ΑΕΚ

Η «Ένωση» μπορεί να έφυγε ηττημένη, όμως μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Με το ροτέισον περιορισμένο λόγω απουσιών (Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν, Κλαβέλ), η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πάλεψε με πείσμα και έδειξε διάθεση να χτυπήσει το ματς – ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου οι Άρμς και κυρίως ο Σίλβα κράτησαν την ΑΕΚ σε τροχιά διεκδίκησης.

Ωστόσο, η ήττα ρίχνει την ομάδα στο 5-3, με το βλέμμα πλέον να μεταφέρεται στη σημαντική ευρωπαϊκή δοκιμασία κόντρα στη Λέβιτσε την προσεχή Τετάρτη (10/12).

Ο άνθρωπος του αγώνα: Κρις Σίλβα

Αν κάποιος έκανε τον κόσμο να σηκωθεί από τη θέση του, αυτός ήταν ο Κρις Σίλβα. Με μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και στατιστική πληρότητα, μέτρησε 31 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ, σε μια απόδοση που όχι μόνο ξεχώρισε αλλά πιθανότατα ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον ομάδων κορυφαίου επιπέδου.

