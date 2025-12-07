Νέο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στην Τούμπα μετά το Κύπελλο - Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία μεταξύ τους αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας, ΠΑΟΚ και Άρης συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά στο γήπεδο της Τούμπας, για την 13η αγωνιστική της Super League. Το πρόσφατο γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο 90’+6 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» —που στέρησε από τον Άρη την απευθείας πρόκριση στους «8»— έχει ανεβάσει την ψυχολογία του ΠΑΟΚ, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να αντιδράσουν.

Ο «δικέφαλος» του Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει σε τροχιά κορυφής και θέλει νίκη ώστε να μη χάσει επαφή με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα έχει μπροστά του και κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς την Πέμπτη (11/12, 19:45). Στον Άρη, ο Μανόλο Χιμένεθ στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα που θα αλλάξει κλίμα και θα δώσει βαθμολογική ώθηση, με την ομάδα να βρίσκεται στους 16 βαθμούς και να παλεύει να μπει ξανά στη διεκδίκηση της πρώτης τετράδας.

Στο ντέρμπι αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι βασικές ενδεκάδες, σε αντίθεση με το Κυπελλικό ματς. Ο τραυματισμός του Μιχαηλίδη αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, με τον Κεντζιόρα να καλύπτει το κενό του. Στον Άρη αναμένονται επιστροφές βασικών, όπως των Ράτσιτς, Μορόν, Τεχέρο και Διούδη.

Πιθανές ενδεκάδες

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Γαλανόπουλος, Ντούντου, Μορόν

Διαιτητής: Γιοβάνοβιτς | VAR: Ντι Πάολο

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής – Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ομάδες

Εκτός από το μεγάλο ντέρμπι, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής.

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο έχοντας εξαιρετική ψυχολογία, με επτά νίκες και μία ισοπαλία στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της. Η Ένωση έχει επίσης ευρωπαϊκή υποχρέωση μεσοβδόμαδα και θέλει να διατηρήσει ρυθμό. Ο Ατρόμητος προέρχεται από νίκη-ανάσα στο Κύπελλο επί της ΑΕΛ (0-1), έπειτα από πέντε συνεχόμενες ήττες.

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός

Η ΑΕΛ μετρά έξι σερί ήττες, με τον Στέλιο Μαλεζά να βρίσκεται υπό πίεση. Απέναντί της ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την ΑΕΚ, τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για μομέντουμ ενόψει Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00) στο Europa League.

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

Ο Αστέρας έχει βρει ρυθμό με τον Κρις Κόουλμαν (3 νίκες – 2 ισοπαλίες), ενώ ο Λεβαδειακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει παρά την πρόσφατη ήττα από τον ΠΑΟΚ και βρίσκεται στην πρώτη τετράδα. Παράλληλα έχει προκριθεί και στους «8» του Κυπέλλου μετά το 1-3 επί της Μαρκό.

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Η αγωνιστική κλείνει στις Σέρρες. Ο ουραγός Πανσερραϊκός με έξι συνεχόμενες ήττες θέλει οπωσδήποτε restart, όμως ο Παναιτωλικός εμφανίζεται βελτιωμένος επί Αναστασίου και προέρχεται από «λευκή» ισοπαλία με Ηρακλή στο Κύπελλο.

