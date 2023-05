Έγραψε ιστορία ο Κώστας Σλούκας!

Ιστορικό ρεκόρ για τον Κώστα Σλούκα

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έπαιξε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον έβδομο τελικό Euroleague της καριέρας του, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Συγκεκριμένα, ο Σλούκας έχει παίξει στους τελικούς του 2010, 2012, 2013, 2015, 2023 με τον Ολυμπιακό και του 2016, 2017, 2018 με τη Φενέρμπαχτσε!

Μένει να δούμε αν θα καταφέρει απέναντι στους Μαδριλένους να κατακτήσει και το τέταρτό του τρόπαιο στη διοργάνωση.

