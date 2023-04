Κριστιάνο Ρονάλντο: Θέλουν να τον απελάσουν από τη Σαουδική Αραβία

Δεν φαίνεται να τον σηκώνει και πολύ το κλίμα της Σαουδικής Αραβίας τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι τόσο για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά όσο για την συμπεριφορά που επιδεικνύει.

Ίσως να μην είναι πολύ ευχαριστημένος με την παραμονή του στην Αλ Νασρ, γεγονός που του δημιουργεί πολλά νεύρα.

Ειδικά το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά όπου ο 38χρονος βγαίνει εκτός εαυτού είναι αρκετά και έχουν να κάνουν με την κακή αγωνιστική εικόνα και πορεία της Αλ Νασρ, η οποία και έχει κατρακυλήσει από την κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Το τελευταίο περιστατικό ήταν μετά την ήττα της ομάδας του Ρονάλντο από την Αλ Χιλάλ με σκορ 2-0, με τους φίλους των αντιπάλων να πικάρουν τον Πορτογάλο την ώρα που πήγαινε προς τα αποδυτήρια, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι,

Η απάντηση του Πορτογάλου σουπερσταρ ήταν να πιάσει τα γεννητικά του όργανα, κίνηση η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Σαουδική Αραβία, σε σημείο μάλιστα, να υπάρχει και αίτημα για απέλασή του από τη χώρα καθώς διέπραξε έγκλημα δημόσιας απρέπειας!

«Θεωρείται έγκλημα δημόσιας ατίμωσης και είναι ένα από τα εγκλήματα που συνεπάγονται σύλληψη και απέλαση εάν διαπραχθεί από αλλοδαπό», ανέφερε δικηγόρος που ειδικεύεται στο Διεθνές Δίκαιο.

Δείτε το βίντεο:

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi"



