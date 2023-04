Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έμεινε ξυπόλυτος για χάρη μικρής θαυμάστριας - Το viral βίντεο

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν την αναμέτρηση με τους Μέμφις Γκρίζλις τίμησαν οι Μιλγουόκι Μπακς για τα όσα έχει προσφέρει μέχρι τώρα στον οργανισμό.

Ο «Greek Freak», συνοδευόμενος από την οικογένειά του, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς των «Ελαφιών» και παρέλαβε ένα κάδρο με μια μπάλα, μια φανέλα της ομάδας και ένα διχτάκι.

Ο ίδιος, που είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς, απευθυνόμενος στους οπαδούς, ζήτησε την στήριξή τους για να φτάσουν τα «Ελάφια» την φετινή σεζόν στη δεύτερη κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA.

«Πρέπει να πάρουμε ακόμη ένα, αυτό χρειαζόμαστε… Ένα δεύτερο», ήταν τα λόγια του.

Αμέσως μετά τη βράβευση, ο Έλληνας σούπερ σταρ του Μιλγουόκι μοίρασε αυτόγραφα σε θαυμαστές του και έκανε χαρούμενη μία μικρή φαν του, που σίγουρα θα θυμάται τη στιγμή για όλη της τη ζωή.

Το κοριτσάκι φαίνεται να ζητάει τα παπούτσια του, με τον Γιάννη να μην διστάζει να της τα δώσει και να μένει ξυπόλυτος.

Αμέσως έσκυψε, τα έβγαλε, τα υπόγραψε και της τα χάρισε με την μικρή να ουρλιάζει από χαρά και συγκίνηση.

Ο ίδιος μοιράστηκε το σχετικό βίντεο στα social και στη λεζάντα έγραψε ότι «τα ζήτησε πολύ ευγενικά και δεν μπορούσε να της το αρνηθεί».

Το βίντεο του έχει γίνει viral με πάνω από 212.000 προβολές, εκατοντάδες retweets και σχόλια.

They did ask nicely pic.twitter.com/lA9rJzNVVw