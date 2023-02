Ο μάγος Κωνσταντέλιας κάνει το γύρο του κόσμου

Η ασύλληπτη ενέργεια του 20χρονου στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, η οποία οδήγησε στο γκολ του Κάλεντ Νάρεϊ για το 1:0, βρίσκεται ήδη σε αρκετές ξένες σελίδες του διαδικτύο, ταξιδεύοντας την εικόνα από άκρη σε άκρη του πλανήτη.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι αυτό που λέμε “once in generation talent” (σ.σ. ταλέντο που βγαίνει… μόνο μία φορά κάθε 10-15 χρόνια). Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα… βγάζει μάτια στο ελληνικό πρωτάθλημα κι όχι μόνο. Ωστόσο, στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής το πήγε ένα επίπεδο πιο πάνω. Παρ’ ότι ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να κάνει τρεις επαφές με τη μπάλα (πόδι, ώμος και ξανά πόδι) στέλνοντάς την στον συμπαίκτη του ο οποίος άνοιξε το σκορ.

Όπως είναι λογικό όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στη συγκεκριμένη φάση, μιας και πρόκειται για την ασίστ της χρονιάς στην Ελλάδα και… ίσως και στον κόσμο. Μάλιστα, αρκετές γνωστές σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημοσιεύσει τη φάση, αποθεώνοντας τον 20χρονο, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο της Άρσεναλ, της Μίλαν, της Σάλτσμπουργκ και όχι μόνο. Το βίντεο έχει ήδη εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, οι οποίες αναμένεται να… αυξηθούν.

GIANNIS KONSTANTELIAS 2003) WITH THE ASSIST OF THE SEASON, IT'S SEALED!!! QUÉ JUGADA pic.twitter.com/WKNvCEBY9I