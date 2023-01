Προφυλακίστηκε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ντάνι Άλβες

Προφυλακίστηκε ο διάσημος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ντάνι Άλβες έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα εγγύησης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βαρκελώνη τον περασμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας, σύμφωνα με την «El Mundo».

Ο Άλβες συνελήφθη από την Καταλανική Αστυνομία αφού επέστρεψε στην Ισπανία από το Μεξικό, όπου μένει ως παίκτης της Pumas, και απολογήθηκε στον ανακριτή σε αστυνομικό τμήμα της Βαρκελώνης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Ντάνι Άλβες φέρεται να ακούμπησε την κοπέλα μέσα από το εσώρουχο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Dani Alves is being transferred to Jail right now.

This doesn't look good for the player.

If the judge refuses to give bail.

It must mean there is video Proof.#DaniAlves pic.twitter.com/dNQ1tIbhpZ