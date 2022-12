Επίσημο: Ανακοινώθηκε η βόμβα Ρονάλντο από την Αλ Νασρ

Μία από τις μεγαλύτερες «βόμβες» του 2022 πήρε επίσημη μορφή! Η Αλ Νασρ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Η πολύκροτη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι γεγονός!

Λίγο πριν φύγει το 2022, η Αλ Νασρ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον «CR7», ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

O 37χρονος Πορτογάλος σταρ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, σε ένα deal που θα του αποφέρει συνολικά 200 εκατ. ευρώ!

Συγκεκριμένα, το καθαρό ποσό από τον σύλλογο θα ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 130 εκατ. ευρώ από τις υπόλοιπες συμφωνίες και συνεργασίες με χορηγούς.

Η ανακοίνωση της Αλ Νασρ:

«Γράφτηκε ιστορία. Η απόκτηση που όχι μόνο θα εμπνεύσει την ομάδα μας να φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά θα εμπνεύσει το πρωτάθλημά μας, το έθνος μας και τις μελλοντικές γενιές, αγόρια και κορίτσια ώστε να βρουν τον καλύτερό τους εαυτό. Καλωσόρισες Κριστιάνο Ρονάλντο στο νέο σου σπίτι».

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC