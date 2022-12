Το ανατριχιαστικό βίντεο που αποδεικνύει πως ο Πελέ είναι ο Βασιλιάς

Ένα βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, που δείχνει πως ο Βραζιλιάνος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

“Ότι κάνει τώρα ο αγαπημένος σου ποδοσφαιριστής το έκανε πρώτος ο Πελέ”, αυτή είναι η λεζάντα που συνοδεύει το ανατριχιαστικό βίντεο που απεικονίζει, δεκάδες θρύλους του ποδοσφαίρου να προσφέρουν άπλετο υπερθέαμα με την στρογγυλή θεά στα πόδια, ενώ μετέπειτα δείχνει τον Βραζιλιάνο να έχει πραγματοποιήσει, πρώτος από όλους, τις κινήσεις αυτές στο χορτάρι.

Ο Μαραντόνα, ο Μέσι, ο Κριστίανο, ο Κρόιφ, ο Ροναλντίνιο, ο Νείμάρ και ο Ρονάλντο, πρωταγωνιστούν στο βίντεο που δείχνει το πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν ο Πελέ και το πως αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους, από τους απλούς ανθρώπους μέχρι τους κορυφαίους που έπαιξαν ποδόσφαιρο.

Pele did it first pic.twitter.com/zQ4bJmBBHP