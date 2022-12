Πελέ: Χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας τους - Ξεκίνησε να αποχαιρετά τους δικούς του

Η κατάσταση της υγείας του Πελέ φαίνεται να χειροτερεύει, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από τη Βραζιλία. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τους γιατρούς

Έτσι, σύμφωνα με αυτές, φαίνεται πως η υγεία του Βραζιλιάνου άσου έχει επιδεινωθεί και πως έχει αρχίσει να λέει «αντίο» στους δικούς του ανθρώπους.

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου έχει χτυπηθεί από καρκίνο στο παχύ έντερο και έκανε μετάσταση σε άλλα όργανα, με τον οργανισμό του πλέον να μην ανταποκρίνεται στις θεραπείες.

Reports that Pele has been saying goodbye to family and friends from the hospital bed. The legend is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further and he's receiving elevated care” pic.twitter.com/Cs7twjlmnc