Μουντιάλ 2022: Ντελίριο στην Αργεντινή - Εκατοντάδες οπαδοί έστησαν πάρτι έξω απ' το σπίτι της γιαγιάς του Μέσι!

Σε έκσταση βρίσκονται οι Αργεντινοί μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας στον τελικό του Μουντιάλ 2022. Σ' ολόκληρη τη χώρα, απ' το Μπουένος Άιρες μέχρι και τα χωριά της επαρχίας, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει τη νίκη της παρέας του Λιονέλ Μέσι επί της Κροατίας στον ημιτελικό και τη μεγάλη πρόκριση που φέρνει την Αλμπιτσελέστε πιο κοντά στον τίτλο που ψάχνει απ' το 1986.

Μάλιστα στο Ροζάριο , τη γενέτειρα του Μέσι, εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω απ' το σπίτι όπου μένει η γιαγιά του 35χρονου σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και έστησαν πάρτι τραγουδώντας όλο το βράδυ! Μέχρι και σύνθημα έγινε στα χείλη τους η γιαγιά-Μέσι. «Η γιαγιά του Μέσι, η γιαγιά του Μέσι» τραγουδούσαν ξανά και ξανά οι εκστασιασμένοι Αργεντινοί φίλαθλοι, οι οποίοι ζουν και αναπνέουν για τον τελικό της 18ης Δεκεμβρίου με αντίπαλο τη Γαλλία.

Fans in Argentina chanting "the grandma of Messi" outside his grandmother's home



(via ness.leone/TikTok) pic.twitter.com/mpdijtgFaF