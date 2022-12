Ο Λιονέλ Μέσι έκανε χθες και πάλι το θαύμα στον αγώνα της Αργεντινής κόντρα στην Αυστραλία. Η Αργεντινή πήρε τη νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα βρει μπροστά της, την Ολλανδία.

Ο Μέσι έκανε ένα «μυθικό» ματς, με τους Αυστραλούς πολλές φορές απλώς να τον… χαζεύουν. Η εμφάνιση του ήταν τόσο iconic που ακόμα και οι αντίπαλοι του… υποκλίθηκαν.

Αμέσως μετά το τέλος του ματς, μια μερίδα των ποδοσφαιριστών της Αυστραλίας «έτρεξε» προς τα αποδυτήρια της Αργεντινής. Ο λόγος; Όχι για να δημιουργήσουν εντάσεις, αλλά για να περιμένουν τον pulga για μια φωτογραφία.

Οι παίκτες της Αυστραλίας έστησαν ουρά έξω από τα αποδυτήρια της Αργεντινής, περιμένοντας τον Μέσι για ένα δικό τους ιστορικό «κλικ». Ο Μέσι φυσικά δεν τους χάλασε το χατίρι…

"Australian players posing for pictures with Messi"



