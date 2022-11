Μουντιάλ 2022: Συγκινεί ο Λουίς Ενρίκε με το μήνυμα για την αδικοχαμένη κόρη του πριν το ματς με τη Γερμανία

Ξεχωριστής σημασίας είναι η σημερινή ημέρα για τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ενρίκε, καθώς πέρα από το ντέρμπι της ομάδας του με τη Γερμανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι και η μέρα που γεννήθηκε η κόρη του, Τσάνα, το 2009. Η κόρη του έχει φύγει από τη ζωή, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο, στον οποίο και υπέκυψε το 2019.

Ο προπονητής των «φούριας ρόχας» θέλησε να της αφιερώσει κάποια λόγια μέσα από ένα story στο Instagram.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Όχι μόνο γιατί παίζουμε με τη Γερμανία, αλλά και γιατί η κόρη μου, Σάνα, θα γινόταν 13 ετών. Αγάπη μου, όπου κι αν είσαι, σε αγαπάμε», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter κάνοντας βόλτα με το ποδήλατο στους δρόμους της Ντόχα.

Luis Enrique: "Today is a special day. Not only because we play Germany, but also because my daughter Xana would be turning 13 years old. My love, wherever you are, we love you." pic.twitter.com/hgAP8ewwDR