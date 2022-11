Αγγλία - ΗΠΑ 0-0: Σε κατάρα αποδίδουν οι Άγγλοι την ισοπαλία

Ισόπαλες με σκορ 0-0 ήρθαν Αγγλία και ΗΠΑ στη δεύτερη αγωνιστική στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Κατάρ. Οι Άγγλοι άρχισαν τα σενάρια για την ισοπαλία την οποία αποδίδουν στην… κατάρα του τηλεοπτικού σταθμού ITV.

Τι εννοούν με την «κατάρα»;

Το ανταγωνιστικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο του BBC τρέχει ένα άκρως αρνητικό σερί όταν μεταδίδει παιχνίδια Μουντιάλ των Τριών Λιονταριών. Ένα σερί που μεταφράζεται σε ποσοστό νίκης 13%!

Συγκεκριμένα, η Αγγλία έχει παίξει 28 παιχνίδια Μουντιάλ από το 1998 και αν συμπεριλάβει κανείς και δύο από το περασμένο Euro, υπάρχει ισορροπία στις μεταδόσεις BBC και ITV, στα 15 παιχνίδια. Με τη μετάδοση στο BBC, η Αγγλία μετράει 11 νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Τι συμβαίνει όταν η μετάδοση γίνεται από το ITV; Η Αγγλία μετράει μόλις δύο νίκες σε 15 παιχνίδια, μαζί με έξι ισοπαλίες και επτά ήττες!

Εκτός από τη βελτίωση της ομάδας τους ενόψει των νοκ-άουτ, οι φίλοι της Αγγλίας παρακαλούν, λοιπόν, όλα τα παιχνίδια τους στο τουρνουά να μεταφερθούν… πάση θυσία στο BBC.

