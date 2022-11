Ο Τζακ Γκρίλις πέρασε ως αλλαγή στη νίκη της Αγγλίας με 6-2 επί του Ιράν στην πρεμιέρα των «τριών λιονταριών» στο δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ 2022 και σημείωσε το 6ο τέρμα της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο τρόπος που πανηγύρισε το γκολ που πέτυχε έκανε όλη τη χώρα να συγκινηθεί.

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι με τον πανηγυρισμό του τήρησε την υπόσχεση που έδωσε σ’ ένα νεαρό οπαδό των «σίτιζενς», τον Φίνλεϊ, με τον οποίο συναντήθηκε τον περασμένο μήνα. Ο Φίνλεϊ πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και έγραψε στον Γκρίλις πως ήθελε να τον συναντήσει, αφού άκουσε τον πιο ακριβό Άγγλο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αθλήματος (115 εκατ. ευρώ επένδυσε η Σίτι για να τον πάρει από την Άστον Βίλα) να μιλάει για τη μικρότερη αδερφή του Χόλι που πάσχει από την ίδια πάθηση.

Ο Γκρίλις είχε υποσχεθεί στον 11χρονο Φίνλεϊ πως θα πανηγύριζε με ιδιαίτερο τρόπο την επόμενη φορά που θα έβρισκε δίχτυα και κράτησε τον λόγο του. Ο Φίνλεϊ και ο Γκρίλις συμφώνησαν να κάνει έναν πανηγυρισμό όπου θα κουνάει τα χέρια του σαν κύμα.

Μετά το τέλος του ματς, ο Γκρίλις ήταν από τους πρωταγωνιστές και φυσικά η αφιέρωσή του στον Φίνλεϊ και η ενασχόλησή του μ’ ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που ξεπερνά το ποδόσφαιρο βρέθηκε στο επίκεντρο. «Ναι, αυτό ήταν για τον Φίνλεϊ. Για εμένα μπορεί να ήταν απλά ένας πανηγυρισμός, αλλά ξέρω πως για εκείνον σημαίνει όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Άγγλος μεσοεπιθετικός.

Το BBC επικοινώνησε με τον Φίνλεϊ που ήταν ενθουσιασμένος που είδε τον ήρωά του να του αφιερώνει ένα γκολ και μάλιστα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. «Είναι ο καλύτερος μου φίλος. Σε αγαπώ Τζακ Γκρίλις», είπε ο μικρός.

Ο Γκρίλις έχει επιχειρήσει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με την εγκεφαλική παράλυση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της πλατφόρμας που του δίνει το ποδόσφαιρο. Συχνά κάνει αναρτήσεις με την αδερφή του Χόλι και αυτή του περασμένου Αυγούστου όταν γιόρτασε τα 19ά γενέθλιά της ήταν ξεχωριστή. «Είμαστε πολύ δεμένοι. Γεννήθηκε τρεις μήνες πρόωρα και οι γιατροί είπαν πως δεν θα μπορούσε να μιλήσει και να περπατήσει. Κι εδώ είμαστε σήμερα, μπορεί να κάνει τα πάντα».

“He’s my best mate! I love you @JackGrealish!”



This was the reaction of Finlay speaking to @BBCRadioManc tonight! @MikeMinay pic.twitter.com/2IbWuVaQv1