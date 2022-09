Διέκοψε τον αγώνα του Τσιτσιπά και έβαλε φωτιά στο χέρι του για να διαμαρτυρηθεί

Ένας ακτιβιστής για το κλίμα εισέβαλε στην O2 Arena σε αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά και έβαλε φωτιά στο χέρι του προκειμένου να διαμαρτυρηθεί.

Ο άνδρας κάθισε στη μέση του κορτ, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για τη χρήση ιδιωτικών τζετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η μπλούζα που φορούσε έγραφε: «τέλος στα ιδιωτικά αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου».



Οι υπεύθυνοι ασφαλείας μπήκαν αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και τον απομάκρυναν σηκωτό.

Δείτε βίντεο:

Idiot climate change protester sets himself on fire in front of stunned fans at Laver Cuppic.twitter.com/2RPsIKZfU6