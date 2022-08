Αφρική: Η Μαυριτανία απέσυρε την ομάδα της από τουρνουά U15 επειδή οι αντίπαλοι ήταν αλλιώς

Την απόφαση να αποσύρει την ομάδα της από το ποδοσφαιρικό τουρνουά FAU Region για ηλικίες κάτω των 15 ετών, το οποίο διεξάγεται στη Λιβερία, πήρε η Μαυριτανία, αφού η Σιέρα Λεόνε κατέβασε ομάδα που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι αποτελείται από παιδιά που έχουν την ίδια ηλικία με τους αντιπάλους τους, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες.

Ο αγώνας των δύο ομάδων ολοκληρώθηκε με τη Σιέρα Λεόνε να επιρατεί με 6-0 και τη Μαυριτανία να ανακοινώνει ότι αποσύρεται λόγω της διαφοράς ηλικίας ανάμεσα στους παίκτες. Μια διαφορά ηλικίας την οποία, φυσικά, έχουν προσέξει και οι θεατές των αγώνων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Μαυριτανίας.

Σίγουρος, βέβαια, δεν μπορεί να είναι κανείς αν δεν δει επίσημα έγγραφα και αποδείξεις ότι οι παίκτες της Σιέρα Λεόνε είναι όντως U15, αλλά οι φωτογραφίες που έχουν δημοσιεύσει δημοσιογράφοι στα social media δείχνουν ότι μάλλον κάτι περίεργο έχει συμβεί, αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά σε ύψος και σωματοδομή…

Mauritania have withdrawn from the ongoing WAFU U-15 following the 6-0 defeat to Sierra Leone.



They cite health and safety of their players; such as injuries, due to the AGE difference between the teams.



Pictures: Mauritania U15 in white and Sierra Leone in blue. pic.twitter.com/VRfgaPqU0g