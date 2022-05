Grand Prix Μονακό: Νικητής ο Σέρχιο Πέρεθ της Red Bull

Ο Σέρχιο Πέρεθ της Red Bull πήρε την πρώτη θέση στο σημερινό γκραν πρι του Μονακό, το οποίο ήταν ο έβδομος αγώνας της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα. Ο αγώνας στο πριγκιπάτο ήταν επεισοδιακός, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Η εκκίνηση του αγώνα καθυστέρησε μια ώρα, λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και όταν αυτή έγινε, εν κινήσει για λόγους ασφαλείας, η κούρσα δεν διεξήχθη σε φυσιολογικές συνθήκες, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Στους πρώτους 15 γύρους, τα μονοθέσια έκαναν απλά στροφές σε μια προσπάθεια να στεγνώσει η πίστα, με τα στρατηγεία των ομάδων να δίνουν μάχες τακτικής, σχετικά με τα ελαστικά που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Τελικά μετά από μπρος-πίσω, με μέσα και βρόχινα ελαστικά, όλοι οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τελικά στεγνά λάστιχα και ξεκίνησε η μάχη.

Αυτή βέβαια δεν ήταν συνεχής, λόγω των προβλημάτων από τρακαρίσματα. Ο αγώνας μάλιστα διακόπηκε στον 30ό γύρο για περίπου ένα ημίωρο, μετά τη σύγκρουση του Μικ Σουμάχερ με τις προστατευτικές μπάρες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί το μονοθέσιο του, με τον νεαρό Γερμανό οδηγό να μην αντιμετωπίζει, ευτυχώς, κανένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Λεκλέρ ήταν το «θύμα» των επιλογών της ομάδας του, η οποία έκανε ένα σοβαρό λάθος, όταν τον ειδοποίησε να μπει στα πιτ για αλλαγή ελαστικών, άλλαξε αμέσως απόφαση, ειδοποιώντας τον να μείνει στον αγώνα, όταν ο ίδιος είχε εισέλθει ήδη στο δρόμο των πιτ, προκαλώντας την οργή του Μονεγάσκου, καθώς έχασε τρεις θέσεις!

Ο Μεξικανός οδηγός πήρε την πρωτοπορία και κατάφερε να την κρατήσει έως τέλος, κατακτώντας την τρίτη νίκη της καριέρας του και σίγουρα την πιο σημαντική, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ισπανό, Κάρλος Σάινθ, της Ferrari και στην τρίτη τον «ομόσταυλο» του στη Red Bull, παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωτοπόρο στη βαθμολογία των οδηγών, Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην τέταρτη τελικά θέση.

RACE REPORT: Perez charges to first victory in Monaco #MonacoGP #F1 https://t.co/cJHEWHqiPp

PEREZ WINS IN MONACO!!!



The Mexican takes the chequered flag after an extraordinary race, Sainz finishes second, Verstappen third#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/HJktBZtkVf