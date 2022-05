Τελικός Champions League: Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Η Ρεάλ και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης

Με ήρωα όμως τον τερματοφύλακά της, Τιμπό Κουρτουά (9 αποκρούσεις), η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να νικήσει την Λίβερπουλ στο «Σταντ ντε Φρανς» του Παρισιού κατακτώντας έτσι, το Champions League για τη σεζόν 2021-2022.

Η μυθική Ρεάλ Μαδρίτης το έκανε ξανά! Για 14η φορά, η «βασίλισσα» σκαρφαλώνει στο Εβερεστ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η καλοκουρδισμένη μηχανή του Κάρλο Αντσελότι έριξε και πάλι (0-1) στο καναβάτσο τη Λίβερπουλ και φόρεσε το στέμμα της.

Οι Μαδριλένοι ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την απίθανη εφετινή τους πορεία στο Champions League. Μετά τις Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, ήταν η σειρά της Λίβερπουλ να… υποκλιθεί στο μεγαλείο της Ρεάλ στον τελικό του Παρισιού.

Η «βασίλισσα» συνεχίζει να γράφει ιστορία, προσθέτοντας το 14ο αστέρι της. Με τον Κάρλο Αντσελότι να φτάνει τις 4 κατακτήσεις, η Μαδρίτη πανηγυρίζει ξανά. Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να πάρει εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του Κιέβου, με τον Τιμπό Κουρτουά να στέλνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας ήταν πραγματικός κέρβερος κάτω από τα δοκάρια και ο MVP του τελικού για τη Ρεάλ. Στο ανελέητο σφυροκόπημα των Reds (23 τελικές), ο 30χρονος έβρισκε πάντα τη λύση, κρατώντας το μηδέν στην εστία του.

Ο Βινίσιους ήταν ο χρυσός σκόρερ για την Ρεάλ, με τον Κώστα Τσιμίκα και τη Λίβερπουλ να μένουν με το παράπονο, χάνοντας και τον δεύτερο μεγάλο στόχο (Premier League) μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Ημίχρονο… πολιορκίας για την άμυνα της Ρεάλ

Μετά από ένα άνευρο και άχρωμο ξεκίνημα των δυο ομάδων, η άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης βίωσε καταστάσεις… πολιορκίας από τα επιθετικά «όπλα» του Γιούργκεν Κλοπ. Σαλάχ, Μανέ και Ντίας έκαναν δύσκολη τη ζωή της «βασίλισσας» στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τιμπό Κουρτουά να αποδεικνύεται κέρβερος, σώζοντας σε πολλές περιπτώσεις την εστία του.

Οι παίκτες της Λίβερπουλ είχαν συνεχώς την μπάλα στα πόδια τους, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να αδυνατούν να πλησιάσουν προς το τέρμα του Άλισον.

Στο 16ο λεπτό ήρθε και η πρώτη φάση του τελικού. Ο Άρνολντ έκανε το γύρισμα στην καρδιά της περιοχής της Ρεάλ, ο Σαλάχ έπιασε το τακουνάκι και ο Κουρτουά απέκρουσε εντυπωσιακά.

Δύο λεπτά αργότερα και πάλι ο σταρ των Reds απείλησε με το αριστερό, με τον Βέλγο τερματοφύλακα να μπλοκάρει. Στο 19΄ το σουτ του Αρνολντ πέρασε άουτ και αμέσως μετά, η Λίβερπουλ άγγιξε το 1-0. Ο Μανέ επιχείρησε τρομερό σουτ από τα όρια της περιοχής, με τον Κουρτουά να οριζοντιώνεται και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι!

Ήταν ένα πραγματικό τετράλεπτο… ομηρίας για την άμυνα της Ρεάλ, με την επόμενη φάση της ομάδας του Κλοπ να έρχεται στο 34΄. Ο Σαλάχ έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του γκολκίπερ της Ρεάλ.

Στο 43ο λεπτό είχαμε τη φάση που σήκωσε μπόλικη… σκόνη και συζήτηση. Στην πρώτη της ευκαιρία, η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ έστω και προσωρινά. Ο Μπενζεμά σε δεύτερο χρόνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αλισον, με τον Γάλλο να υποδεικνύεται κατευθείαν σε θέση οφσάιντ. Το VAR χρειάστηκε τέσσερα λεπτά για να επικυρώσει την παράβαση, με τον Τουρπέν να ακυρώνει το γκολ.

Κάπως έτσι, οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Κουρτουά και Βινίσιους έστειλαν την κούπα στη Μαδρίτη

Με το καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ βρήκε το γκολ της νίκης. Στο 58ο λεπτό, ο Βαλβέρδε έκανε τρομερό γύρισμα και ο Βινίσιους έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αλισον.

Στο 64’ ο Σαλάχ συνέκλινε από δεξιά και σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Κουρτουά έπεσε και απομάκρυνε ενώ στο 69’ μετά από γέμισμα από δεξιά ο Ζότα πήρε την κεφαλιά στο πίσω δοκάρι και ο Σαλάχ πλάσαρε από κοντά, με τον Κουρτουά να σώζει ξανά.

Στο 80ο λεπτό, ο Αιγύπτιος έπιασε φοβερό διαγώνιο σουτ, με τον κίπερ της Ρεάλ να κατεβάζει ξανά ρολά.

Στο 82’ ο Σαλάχ κατέβασε στην περιοχή και σούταρε από δεξιά, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε εντυπωσιακά για ακόμη μια φορά και στην κόντρα ο Άλισον πρόλαβε τον Βινίσιους.

Καπως έτσι και με τον Βέλγο να κάνει το ματς της… ζωής του, η Ρεάλ έραψε το 14ο αστέρι!

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Άρνολντ, Ρόμπερτσον, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Χέντερσον (77’ Κεϊτά), Τιάγκο (77’ Φιρμίνο), Φαμπίνιο, Σαλάχ, Μανέ, Λουίς Ντίαζ (65’ Ζότα)

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Καρβαχάλ, Αλάμπα, Μιλιτάο, Μεντί, Μόντριτς (90’ Θεμπάγιος), Κρόος, Κασεμίρο, Βαλβέρδε (85’ Καμαβινγκά), Βινίσιους (90+2’ Ροδρίγο), Μπενζεμά

What a pass from Valverde on that winning goal! I mean, they don't come any better than that, do they? Courtois may well be the man of the match but this assist is surely the key element of the play of the match. #LIVRMA #Valverde #RealMadrid #UCLfinal pic.twitter.com/hImV2CNHSb